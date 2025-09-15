NTN24
Lunes, 15 de septiembre de 2025
Sofía Vergara

Esta fue la razón por la que Sofía Vergara no asistió a los premios Emmy 2025 y pasó la noche en urgencias: “¡Perdón por cancelar!”

septiembre 15, 2025
Por: Diana Pérez
Sofía Vergara | Foto: EFE
Vergara estaba entre a lista de estrellas que iban a participar como presentadores de los premios.

Este fin de semana se llevó a cabo la gala número 77 de los premios Emmy, en donde la serie de Netflix ‘Adolescencia’ arrasó en la ceremonia de premiación.

Las celebridades llegaron a la ciudad de Los Ángeles, en California para posar por la alfombra roja de una de las premiaciones más importantes del mundo del cine y la televisión.

Como todos los años hay celebridades cuya asistencia es inevitable, pero para este año una de las grandes figuras latinas que siempre posa en la alfombra roja de los Emmy se tuvo que ausentar.

Se trata de la actriz colombiana Sofía Vergara quien se perdió la ceremonia número 77 y contra todo pronóstico tuvo que pasar la noche en urgencias.

El motivo que la intérprete de ‘Modern Family’ tuvo una reacción alérgica en su ojo izquierdo, que no solo le impidió llegar a los premios, sino que también la mantuvo toda la noche en urgencias.

Desde su cuenta de Instagram, la colombiana publicó un video en el que explicó lo sucedido y mostró su ojo totalmente irritado e imposible de abrir.

Vergara puso en la descripción del clip: “No fui a los Emmy, pero sí a urgencias. ¡Perdón por cancelar! ¡Tuve una alergia ocular descomunal justo antes de subir al coche!”.

En los videos se ve a la colombiana acostada en una camilla y en otro como se esta lavando el ojo en el consultorio médico.

Vergara estaba entre a lista de estrellas que iban a participar como presentadores de los premios, en donde también destacaban los nombres de: Elizabeth Banks, Angela Bassett, Jason Bateman, Kristen Bell, Sterling K. Brown, Jennifer Coolidge, Colman Domingo y Tina Fey.

