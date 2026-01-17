NTN24
Eugenio Derbez

Eugenio Derbez sí participará en ‘Shrek 5’: esta es la condición que puso a DreamWorks Animation

enero 17, 2026
Por: Miguel Pedreros
Eugenio Derbez es recordado por darle vida a ‘Burro’ en el doblaje latino de ‘Shrek’-Foto: EFE/AFP
El actor mexicano interpretó a ‘Burro’, personaje muy querido en el público latino por sus chistes y frases célebres.

Luego de varios meses de incertidumbre sobre su participación en ‘Shrek 5’, el actor y comediante Eugenio Derbez anunció que regresará en su icónico papel de ‘Burro’ pero pidió una condición a los directivos de DreamWorks.

Cabe recordar que Derbez le imprimió un estilo propio al personaje, el cual es interpretado en la versión original por Eddie Murphy, y su trabajo fue ampliamente aclamado por la audiencia por sus icónicas frases y chistes cuando trabajó en la primera cinta que se estrenó en el 2001.

Gracias al éxito de la franquicia, Eugenio Derbez continuó doblando a ‘Burro’ en las siguientes tres entregas, en las que tuvo libertad para cambiar diálogos y añadir chistes que entendiera la audiencia hispana.

Sin embargo, meses atrás el actor mexicano puso en duda su participación en esta nueva película si no le permitían hacer cambios de los diálogos de su personaje para el público latino, lo que desató un gran debate en redes sobre el destino del doblaje para ‘Shrek 5’.

En medio de este limbo, todo parece indicar que Eugenio Derbez logró llegar a un acuerdo con ‘DreamWorks Animation’ y en medio de la premier de ‘LOL: Buscando Talento’ comentó que sí interpretará a ‘Burro’.

“Sí. Sí, de veritas, de veritas. Me hablaron, pero ya les dije que sí”, comentó. “Me acaban de decir que estuviera en el doblaje, pero les puse como condición que me dejaran adaptar el libreto porque ya cambió toda la directiva, no es la de antes. Y los modismos. Ya me dijeron que sí. Entonces, sí voy a estar en la película”, confirmó.

Por lo pronto, se desconoce la fecha en la que Derbez se pondrá al frente del micrófono en la sala de doblaje para regresar en el icónico papel que ha marcado a varias generaciones en los países latinos.

‘Shrek 5’ sigue en desarrolló por parte de DreamWorks luego de que su estreno fuera movido para 2027. Un primer teaser se conoció en 2025 pero desató críticas en redes por parte de sus fanáticos debido al notable cambio de diseño de sus personajes.

