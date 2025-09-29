NTN24
Lunes, 29 de septiembre de 2025
Concierto

Este es el próximo concierto que se dará en Bogotá y que estaría en peligro de cancelarse

septiembre 29, 2025
Por: Diana Pérez
Axl Rose de Guns N' Roses | Foto: EFE
El director del IDIGER detalló que cada evento, independientemente que se realice en el mismo escenario, debe de contar con una evaluación individual y sus respectivos permisos.

Tras la polémica por la cancelación del concierto del rapero estadounidense Kendrick Lamar en Bogotá en el escenario Vive Claro, muchas son las dudas sobre los próximos conciertos que albergará este recinto en los próximos días.

El concierto más cercano tras la polémica es el de la mítica banda Guns N’ Roses, quien se presentará en Bogotá el 7 de octubre.

Ante el desconcierto y la preocupación de los aficionados que ya pagaron para disfrutar del concierto de los intérpretes de “Sweet Child O’ Mine” Guillermo Escobar, director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) respondió sobre la falta de permisos para el evento.

En diálogo con el medio la W Radio, Escobar afirmó que el proceso de permisos no ha sido completado, pese a que el concierto es este fin de semana.

El funcionario señaló que hasta ahora la entidad está revisando toda la información, pero que tiene entendido que: “ellos radicaron la documentación el día viernes en el SUGA, en la plataforma hacia las horas de la tarde”.

“Estamos haciendo todas las verificaciones de esa documentación para podernos pronunciar efectivamente el día de hoy y poder dar la información no solo a quien está desarrollando este evento, sino también, a la opinión pública de manera integral con las otras entidades”, añadió.

El director del IDIGER detalló que cada evento, independientemente que se realice en el mismo escenario o recinto, debe de contar con una evaluación individual y sus respectivos permisos.

Por lo que considera que es importante que aclarar esto para que los aficionados tengan en cuenta que cada evento y concierto “así sea en el mismo escenario, tiene condiciones logísticas y de montaje diferenciales que tenemos que revisar de manera exhaustiva y eso también depende de la información oportuna y completa que nos entreguen los organizadores”.

Debido a lo sucedido con el rapero Kendrick Lamar, los involucrados han pedido que estén pendientes de los comunicados oficiales emitidos tanto por la promotora del evento y las entidades distritales.

