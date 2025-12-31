Estos son los colombianos que Barack Obama incluyó entre sus favoritos de 2025

Como cada fin de año, el expresidente de Estados Unidos Barack Obama sorprendió al público con una selección personal de libros, películas y canciones que marcaron su año.

VEA TAMBIÉN Los países de Latinoamérica con más Patrimonios de la Humanidad: Colombia supera los cinco o

Lo que comenzó como una iniciativa espontánea durante su presidencia, se transformó con el tiempo en una tradición cultural seguida por millones de personas en todo el mundo. Sus listas lejos de responder a estrategias políticas, reflejan gustos personales, convirtiéndose en una vitrina global para artistas consolidados y emergentes.

Obama inició esta costumbre en 2009 cuando decidió compartir públicamente sus recomendaciones culturales como una forma de conectar con la ciudadanía desde un plano más humano.

Desde entonces, cada diciembre sus selecciones generan conversaciones en medios, redes sociales y en la industria del entretenimiento, al punto de convertirse en una referencia anual sobre tendencias culturales globales, esto según GQ.

En 2025, el exmandatario volvió a cumplir con la tradición y publicó su lista de canciones favoritas del año, una selección compuesta por 30 temas de distintos géneros y procedencias.

En la presente edición, la música latinoamericana volvió a ocupar un lugar destacado y, particularmente, Colombia logró una presencia significativa con dos artistas incluidos en el listado.

Uno de ellos es Manuel Turizo, quien aparece en la selección gracias a su colaboración “En privado” junto al cantante mexicano Xavi. La canción que mezcla sonidos urbanos con pop latino fue una de las que acompañó el año musical de Obama.

VEA TAMBIÉN Ciudadanos nacidos en este país están siendo investigados por el Gobierno Trump debido a posibles fraudes que podrían conducir a sanciones permanentes o

El segundo colombiano incluido es Dylan Zambrano, conocido artísticamente como DFZM, quien figura en la lista con el tema “Vitamina”, una colaboración junto a Jombriel y Jøtta. Su presencia representa un impulso importante para la nueva generación de artistas urbanos colombianos.

Además de los colombianos, la lista de Obama reúne nombres reconocidos de la escena global y combina estilos como pop, hip hop, música urbana, afrobeat y sonidos alternativos. Esta diversidad ha sido una constante en sus selecciones anuales.

Listado completo temas que lideraron la biblioteca musical de Obama