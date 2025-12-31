NTN24
Miércoles, 31 de diciembre de 2025
Barack Obama

Estos son los colombianos que Barack Obama incluyó entre sus favoritos de 2025

diciembre 31, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Barack Obama | Foto EFE
Barack Obama | Foto EFE
El expresidente de Estados Unidos compartió su tradicional lista musical, costumbre que mantiene desde su paso por la Casa Blanca.

Como cada fin de año, el expresidente de Estados Unidos Barack Obama sorprendió al público con una selección personal de libros, películas y canciones que marcaron su año.

Lo que comenzó como una iniciativa espontánea durante su presidencia, se transformó con el tiempo en una tradición cultural seguida por millones de personas en todo el mundo. Sus listas lejos de responder a estrategias políticas, reflejan gustos personales, convirtiéndose en una vitrina global para artistas consolidados y emergentes.

Obama inició esta costumbre en 2009 cuando decidió compartir públicamente sus recomendaciones culturales como una forma de conectar con la ciudadanía desde un plano más humano.

Desde entonces, cada diciembre sus selecciones generan conversaciones en medios, redes sociales y en la industria del entretenimiento, al punto de convertirse en una referencia anual sobre tendencias culturales globales, esto según GQ.

En 2025, el exmandatario volvió a cumplir con la tradición y publicó su lista de canciones favoritas del año, una selección compuesta por 30 temas de distintos géneros y procedencias.

En la presente edición, la música latinoamericana volvió a ocupar un lugar destacado y, particularmente, Colombia logró una presencia significativa con dos artistas incluidos en el listado.

Uno de ellos es Manuel Turizo, quien aparece en la selección gracias a su colaboración “En privado” junto al cantante mexicano Xavi. La canción que mezcla sonidos urbanos con pop latino fue una de las que acompañó el año musical de Obama.

El segundo colombiano incluido es Dylan Zambrano, conocido artísticamente como DFZM, quien figura en la lista con el tema “Vitamina”, una colaboración junto a Jombriel y Jøtta. Su presencia representa un impulso importante para la nueva generación de artistas urbanos colombianos.

Además de los colombianos, la lista de Obama reúne nombres reconocidos de la escena global y combina estilos como pop, hip hop, música urbana, afrobeat y sonidos alternativos. Esta diversidad ha sido una constante en sus selecciones anuales.

Listado completo temas que lideraron la biblioteca musical de Obama

  • Nice to each othe’ – Olivia Dean
  • Luther – Kendrick Lamar & SZA
  • TATATA – Burna Boy ft. Travis Scott
  • Jump – Blackpink
  • Faithless – Bruce Springsteen
  • Pasayadan – Ganavya
  • 99 – Olamidé ft. Daecolm, Seyi Vibez, Asake & Young Jonn
  • Pending – Lil Naay & Myke Towers
  • Sexo, violencia y llantas – Rosalía
  • Metal – The Beths
  • Abracadabra – Lady Gaga
  • Just say day – Gunna
  • The giver – Chappell Roan
  • Aurora – Mora & De La Rose
  • Silver Lining – Laufey
  • No more old men – Chance the Rapper & Jamila Woods
  • Bury me – Jason Isbell
  • I wish I could go travelling again – Stacey Kent
  • Please don’t cry – Kacy Hill
  • Stay – Roe
  • Never felt better – Everything is Recorded ft. Sampha & Florence Welch
  • In the name of love – Victoria Noelle
  • Ancient Light – I’m with her
  • Vitamina – Jombriel, DFZM & Jotta
  • Float – Jay Som ft. Jim Adkins
  • Ordinary – Alex Warren
  • Sycamore tree – Khamari
  • Nokia – Drake
  • En privado – Xavi & Manuel Turizo
  • Not in surrender – Obongjayar

