Lunes, 25 de agosto de 2025
Éxitos de taquilla 2025: estas son las películas que dominan los cines y sus récords de recaudación

agosto 25, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
Desde animaciones hasta grandes producciones de acción, múltiples estrenos lograron conquistar al público y batir récords de taquilla a nivel mundial.

El verano cinematográfico fue una verdadera montaña rusa de emociones y éxitos en taquilla. Las salas estuvieron repletas, y varias películas rompieron récords como nunca antes. Desde aventuras animadas hasta adrenalina pura, la cartelera ofreció algo para todos los gustos.

La gran sorpresa de la temporada fue "Ne Zha 2", que se coronó como la película más taquillera del año, superando los 1.900 millones de dólares en recaudación global. Le siguió "Lilo y Stitch", en su versión live-action, que arrasó con más de 1.000 millones de dólares en todo el mundo.

"Minecraft: The Movie" también fue un fenómeno, acercándose a los 955 millones de dólares. Otro regreso muy esperado fue el de los dinosaurios con "Jurassic World: Renace", que acumuló más de 830 millones de dólares a nivel global.

El universo DC también tuvo su momento con la nueva entrega de "Superman", que recaudó más de 595 millones de dólares, demostrando que la icónica capa roja sigue teniendo poder en taquilla. En el terreno del espionaje, "Mission: Impossible – Dead Reckoning" mantuvo alta la expectativa, logrando cerca de 600 millones de dólares.

En cuanto a velocidad y adrenalina, "F1: La Película" se convirtió en un gran éxito entre los fanáticos del automovilismo. Esta cinta marcó el mayor logro en taquilla en la carrera de Brad Pitt, sumando 590 millones de dólares a nivel mundial.

El género de terror también tuvo un buen año con "La hora de la desaparición (Weapons)", que logró más de 40 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos y superó los 90 millones en pocas semanas. Con un presupuesto de tan solo 38 millones, se consolidó como una de las producciones más rentables del verano.

La animación también brilló con "Los tipos malos 2", que superó la barrera de los 200 millones de dólares. Por su parte, "Un viernes de locos" recaudó 55 millones de dólares, quedando apenas por debajo de su presupuesto, pero conquistando a las familias nostálgicas.

El cine sigue demostrando su capacidad para reunir multitudes y generar grandes ingresos, abriendo camino a nuevas propuestas que mantienen viva la magia de la pantalla grande.

