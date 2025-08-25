Beéle destrona a Karol G en Spotify: este es el álbum colombiano más escuchado del momento

Brandon de Jesús López Orozco, conocido artísticamente como Beéle, es un cantante barranquillero que, a sus 22 años, ya se perfila como una de las grandes promesas de la música latina. Con una carrera que ha ido en ascenso, el joven artista ha logrado acumular una serie de éxitos y récords que lo posicionan como referente del género urbano.

Hasta la fecha, Beéle ha lanzado cuatro álbumes: Lo Más Escuchado del 2023, I Miss You 2024, Morena 2024 y su más reciente producción, BORONDO, un proyecto de 26 canciones que cuenta con colaboraciones de alto calibre, como la del icónico Marc Anthony.

El título BORONDO tiene un trasfondo cultural especial. Proveniente del lenguaje popular costeño y con raíces en la cultura salsera, hace referencia a un paseo sin rumbo fijo, disfrutado entre amigos.

Este concepto ha conectado fuertemente con el público, al punto de catapultar el álbum al puesto número 7 del ranking global de Spotify, superando a Karol G, quien con su álbum Tropicoqueta se ubicó en el puesto 10.

Durante mayo, Beéle se convirtió en el artista más escuchado de Spotify en Colombia, alcanzando los 38,8 millones de oyentes mensuales, según datos de Forbes Colombia. Este hito le permitió entrar al top 10 global de los artistas más escuchados en la plataforma, consolidando así su presencia internacional.

El éxito de BORONDO también se ha reflejado en otras plataformas. Por primera vez, Beéle ingresó a los listados de Billboard, debutando en el puesto 10 del Top Latin Rhythm y en el cuarto lugar del Top Latin Rhythm Albums.

En el listado global de Spotify, Beéle solo es superado por un artista latino: Bad Bunny, cuyo álbum "Debí tirar más fotos" ocupa el segundo puesto a nivel mundial.

Asimismo, en una reciente entrevista para Rolling Stone, Beéle compartió una visión clara sobre su propósito como artista: “No quiero que vean que solamente serví para pegar una canción. Quiero representar la vida de mucha gente y que se sientan identificados conmigo, porque no soy cantante, yo soy artista”.