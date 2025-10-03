NTN24
Viernes, 03 de octubre de 2025
Bad Bunny

Expertos analizan controversia por anuncio de ICE en el Super Bowl durante presentación de Bad Bunny

octubre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
La elección de Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 ha desatado una fuerte polémica en Estados Unidos.

El anuncio de que habrá agentes de inmigración durante el evento ha intensificado el debate sobre migración e identidad latina en el país.

El artista puertorriqueño es considerado uno de los latinos más influyentes del mundo actualmente. Sin embargo, algunos sectores políticos rechazan su participación por ser crítico de Donald Trump y cantar en español.

El cantante había evitado previamente presentarse en EE.UU. durante su gira "Un Verano Sin Ti" para proteger a sus seguidores del riesgo de detenciones migratorias. Esto generó fuertes críticas entre simpatizantes del movimiento MAGA.

Bad Bunny ha mostrado abiertamente su postura política en varias ocasiones. En 2019 lideró protestas contra el entonces gobernador de Puerto Rico y en 2020 apoyó la candidatura de Kamala Harris publicando un video crítico de Trump en redes sociales.

Algunos analistas consideran que el artista aprovechará la plataforma del Super Bowl para enviar un mensaje político sobre temas como la independencia de Puerto Rico o la situación migratoria. Sin embargo, otros creen que debería mantener una postura artística en un espectáculo de entretenimiento.

o

Ariadna Esteves, académica especializada en migración y necropolítica, considera que esta acción de ICE es "desmedida, pero no sorpresiva".

Según Esteves, "no estamos en condiciones políticas ordinarias en Estados Unidos. Están gobernados por un autócrata", refiriéndose a la administración de Donald Trump.

"Estados Unidos está casi al borde de una guerra civil entre los partidarios de MAGA y, por supuesto, quienes se denominan progresistas. Y en medio están los latinos, los migrantes, etcétera, como el botín entre ambos bandos", explica Esteves.

Por su parte, Andrés Vargas, productor de artistas, destaca la importancia del Super Bowl para cualquier músico.

Sin embargo, Vargas critica duramente el uso del evento para fines de control migratorio: "Me parece muy mal utilizar a un ídolo, a un proyecto mundial para poder hacer este tipo de redadas", afirmó.

La dimensión política de Bad Bunny no es nueva, según explica Esteves. El artista ha estado involucrado en activismo político desde 2019, cuando participó en las movilizaciones contra el entonces gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. "Bad Bunny siempre ha tenido una dimensión política en su carrera", señala la académica.

El impacto de las declaraciones políticas de Bad Bunny se ha amplificado gracias a las plataformas digitales y de streaming.

"No es lo mismo escuchar una posición política de un boricua en estas circunstancias que hace 30 años", explica Esteves, destacando cómo la tecnología ha expandido el alcance de los mensajes del artista.

