Miércoles, 10 de septiembre de 2025
Festival Cordillera

Festival Cordillera: esto es lo que trae el evento de música en su versión de 2025 en Bogotá

septiembre 10, 2025
Por: Saúl Montes
Festival Cordillera 2025 - Fotos por Páramo Presenta
Festival Cordillera 2025 - Fotos por Páramo Presenta
El festival trae un abanico de artistas nacionales e internacionales que harán vibrar el corazón de la capital colombiana.

El sábado 13 y domingo 14 de septiembre de 2025 se llevará a cabo una nueva versión del Festival Cordillera, evento que reúne lo mejor de la música latina e hispana en Bogotá, Colombia.

El Parque Simón Bolívar será la sede de la cuarta edición del festival en la que reconocidos artistas como Rubén Blades, Carlos Vives, Fito Paez y Miguel Bosé se darán cita para sorprender al público con sus presentaciones.

o

Organizado por la empresa de entretenimiento Páramo Presenta, el evento promete poner a vibrar el corazón de la capital colombiana con lo mejor de la música que nos representa como región.

“Nos reuniremos para rendir homenaje a los paisajes que nos roban el aliento, al amor entrañable de la abuela ya la complicidad de los panas, parceros, manitos, cuates, pibes y pibas. Porque el futuro es latino, y el presente también”, detalló el organizador del evento en el sitio web oficial.

Esto es lo que traerá esta nueva versión del Festival Cordillera:

El Festival Cordillera presenta un abanico de imperdibles artistas nacionales e internacionales que estarán distribuidos durante los dos días del evento, así como en cuatro escenarios principales: Cordillera, Aconcagua, Cotopaxi y Cocuy.

o

Para el sábado 13 de septiembre, Cordillera vibrará con los sonidos de Carlos Vives, cantautor colombiano nacido en la que llama “La Tierra del olvido”, quien se presentará en dicho escenario a las 10:45 p.m.
Asimismo, se presentarán en dicho lugar Rubén Blades (8:15 p.m.), Miguel Bosé (6:00 p.m.), entre otros.

En el escenario Aconcagua, estará el cantante y compositor argentino Paulo Londra que saldrá a escena a las 12:00 a.m. Pero antes estarán Orishas (9:30 p.m.), UB40 feat Ali Campbell (7:00 p.m.), Sivana Estrada (5:00 p.m.) y más.

Por otro lado, en el escenario Cotopaxi se presentará La Mosca, agrupación musical argentina de rock latino que pondrá a saltar a los asistentes a las 12:00 a.m. Asimismo, tendrán sus show en la misma zona Catupecu Machu (9:30 p.m.), Crudo Means Raw (7:15 p.m.), entre otros.

o

En el Cocuy se presentará Peces Raros a las 10:30 p.m., Dromedarios Mágicos a las 8:30 p.m., Daniel Me Estás Matando a las 6:15 p.m., y más.

Domingo 14 de septiembre:

Fito Páez, el cantante argentino, quien cumplirá con la cita tras perderse la edición anterior por fuerza mayor. El músico se presentará a las 10:15 p.m. en el escenario Cordillera. También compartirán el mismo escenario Zoé (8:00 p.m.), Illya Kuryaki and the Valderramas (6:00 p.m.), entre otros.

El escenario Aconcagua vibrará con Los Auténticos Decadentes a las 11:45 p.m, así como Los Caligaris (9:15 p.m.), Belanova (7:00 p.m.) y otros.

Cotopaxi se engalanará con la presencia de Frente Cumbiero a las (11:45 p.m), Duncan Dhu a las (9:15 p.m.), entre otros artistas.

Cocuy recibirá a Estelares a las 10:45 p.m., Gondwana a las 8:00 p.m., Yami Safdie a las 6:00 p.m. así como a Vale a las 4:00 p.m y Planes a las 2:30 p.m.

Diosdado y Nicolás Maduro - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Envía un mensaje fuerte a los narcotraficantes, que son los actuales mandatarios en Venezuela, de que el juego se acabó": exagente de la DEA sobre despliegue de EE. UU. en el Caribe

Emilio Archila, exconsejero presidencial de Colombia | Foto: EFE
Lucha contra las drogas

"Quedaríamos como los parias del mundo que no hacen lo suficiente": exconsejero presidencial sobre posible descertificación de EE. UU. a Colombia en la lucha antidrogas

Federico Gutiérrez y Alejandro Éder, alcaldes de Medellín y Cali, respectivamente
La Noche

"A qué presidente le puede chocar que unos alcaldes elegidos democráticamente vengan a Washington a defender a Colombia": Federico Gutiérrez y Alejandro Éder hablan de su visita a EE.UU.

Bombardeos de Israel en Catar contra objetivos de Hamás - Foto: AFP
Catar

Catar denuncia una "violación" a su soberanía tras bombardeo de Israel en su territorio contra objetivos de Hamás

Nicolás Maduro - AFP
Régimen de Maduro

Intentando bajar la tensión, Maduro decreta la Navidad desde el 1 de octubre

