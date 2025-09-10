Festival Cordillera: esto es lo que trae el evento de música en su versión de 2025 en Bogotá

El sábado 13 y domingo 14 de septiembre de 2025 se llevará a cabo una nueva versión del Festival Cordillera, evento que reúne lo mejor de la música latina e hispana en Bogotá, Colombia.

El Parque Simón Bolívar será la sede de la cuarta edición del festival en la que reconocidos artistas como Rubén Blades, Carlos Vives, Fito Paez y Miguel Bosé se darán cita para sorprender al público con sus presentaciones.

Organizado por la empresa de entretenimiento Páramo Presenta, el evento promete poner a vibrar el corazón de la capital colombiana con lo mejor de la música que nos representa como región.

“Nos reuniremos para rendir homenaje a los paisajes que nos roban el aliento, al amor entrañable de la abuela ya la complicidad de los panas, parceros, manitos, cuates, pibes y pibas. Porque el futuro es latino, y el presente también”, detalló el organizador del evento en el sitio web oficial.

Esto es lo que traerá esta nueva versión del Festival Cordillera:

El Festival Cordillera presenta un abanico de imperdibles artistas nacionales e internacionales que estarán distribuidos durante los dos días del evento, así como en cuatro escenarios principales: Cordillera, Aconcagua, Cotopaxi y Cocuy.

Para el sábado 13 de septiembre, Cordillera vibrará con los sonidos de Carlos Vives, cantautor colombiano nacido en la que llama “La Tierra del olvido”, quien se presentará en dicho escenario a las 10:45 p.m.

Asimismo, se presentarán en dicho lugar Rubén Blades (8:15 p.m.), Miguel Bosé (6:00 p.m.), entre otros.

En el escenario Aconcagua, estará el cantante y compositor argentino Paulo Londra que saldrá a escena a las 12:00 a.m. Pero antes estarán Orishas (9:30 p.m.), UB40 feat Ali Campbell (7:00 p.m.), Sivana Estrada (5:00 p.m.) y más.

Por otro lado, en el escenario Cotopaxi se presentará La Mosca, agrupación musical argentina de rock latino que pondrá a saltar a los asistentes a las 12:00 a.m. Asimismo, tendrán sus show en la misma zona Catupecu Machu (9:30 p.m.), Crudo Means Raw (7:15 p.m.), entre otros.

En el Cocuy se presentará Peces Raros a las 10:30 p.m., Dromedarios Mágicos a las 8:30 p.m., Daniel Me Estás Matando a las 6:15 p.m., y más.

Domingo 14 de septiembre:

Fito Páez, el cantante argentino, quien cumplirá con la cita tras perderse la edición anterior por fuerza mayor. El músico se presentará a las 10:15 p.m. en el escenario Cordillera. También compartirán el mismo escenario Zoé (8:00 p.m.), Illya Kuryaki and the Valderramas (6:00 p.m.), entre otros.

El escenario Aconcagua vibrará con Los Auténticos Decadentes a las 11:45 p.m, así como Los Caligaris (9:15 p.m.), Belanova (7:00 p.m.) y otros.

Cotopaxi se engalanará con la presencia de Frente Cumbiero a las (11:45 p.m), Duncan Dhu a las (9:15 p.m.), entre otros artistas.

Cocuy recibirá a Estelares a las 10:45 p.m., Gondwana a las 8:00 p.m., Yami Safdie a las 6:00 p.m. así como a Vale a las 4:00 p.m y Planes a las 2:30 p.m.