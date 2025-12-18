NTN24
Películas

Nuevo clan, villanos y trama: esto es lo que debes saber antes de ver ‘Avatar: fuego y cenizas’

diciembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Imagen de lo que será la secuela de Avatar, de James Cameron. Foto: Disney
Imagen de lo que será la secuela de Avatar, de James Cameron. Foto: Disney
La tercera entrega de la reconocida saga de películas compuesta por 'Avatar' de 2009 y 'Avatar: El camino del agua' o simplemente 'Avatar 2' de 2022, llega a salas de cine este jueves18 de diciembre.

'Avatar: Fuego y Cenizas', la tercera entrega de la reconocida saga de películas compuesta por 'Avatar' de 2009 y 'Avatar: El camino del agua' o simplemente 'Avatar 2' de 2022, llega a salas de cine este jueves18 de diciembre.

En el elenco de este nuevo filme se encuentra Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Kate Winslet y Giovanni Ribisi, quien regresa de la primera entrega en su antagónico rol de Parker Selfridge, administrador principal de la RDA, empresa que quiere apoderarse de la luna de Pandora, donde habita la civilización humanoide Na'vi.

La tercera película nos lleva de vuelta a Pandora, el planeta hogar de los Na'vi, unos seres de piel azul de tres metros de altura, cuyas riquezas naturales son codiciadas por los humanos.

o

Jake Sully (Sam Worthington), el héroe, es un exmarine que abandonó su cuerpo humano para vivir como un Na'vi a través de su avatar. Ahora, debe superar la pérdida de su hijo mayor, asesinado en la batalla contra la RDA (Administración de Desarrollo de Recursos) en la película anterior.

"Vemos a los hijos afirmarse y tratar de encontrar su lugar en un mundo donde son mestizos. La madre es 100% Na'vi, una tradicionalista pura y dura. El padre viene de otro sistema estelar", explicó Cameron en una rueda de prensa en París. "Estamos ante una familia de refugiados, esencialmente migrantes desplazados. La gente puede identificarse con eso", dijo el director canadiense.

En sus viajes, los protagonistas conocen a los Mangkwan, el pueblo de las cenizas, una comunidad Na'vi cuyo territorio fue devastado por un volcán y ahora sobrevive mediante el saqueo. Los Mangkwan están liderados por Varang, interpretada por Oona Chaplin, nieta de Charles Chaplin.

Ella encarna un lado más oscuro de los Na'vi, que hasta ahora se habían visto viviendo en armonía con la naturaleza, en contraste con la obsesión humana por explotar recursos.

o

Varang se cree una reina, pero está hundida en la desesperación al ver sus tierras cubiertas de cenizas, donde toda forma de vida está condenada a desaparecer, donde cada uno se sumerge en la locura y la angustia", dijo Oona Chaplin.

Los habitantes de Pandora se enfrentan de nuevo al "pueblo del cielo", los humanos de la RDA, que planean una nueva ofensiva.

Su objetivo es matar a los Tulkuns, criaturas marinas gigantes y pacíficas con conciencia, para extraer de su cerebro la amrita, una sustancia muy valiosa en el mercado.

'Avatar: Fuego y Cenizas' espera convertirse en la película más taquillera de la historia a nivel mundial, récord que ostenta 'Avatar' de 2009 ($2.923 millones de dólares) y que la segunda entrega, la de 2022, no logró batir tras quedarse tercera (2.320 millones) en el histórico ranking, después de 'Avengers: Endgame', la segunda (2.799), y superando a la cuarta, 'Titanic' (2.264).

Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

