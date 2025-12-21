NTN24
Domingo, 21 de diciembre de 2025
Domingo, 21 de diciembre de 2025
Cine

¿Cuánto recaudó? Tercera entrega de Avatar se convierte en el segundo estreno más taquillero de 2025 durante su primer fin de semana

diciembre 21, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Avatar - Fotos AFP/ Dinero - Elementos EFE de referencia
Avatar - Fotos AFP/ Dinero - Elementos EFE de referencia
La recaudación nacional, sin embargo, fue un 35% inferior a la de 'Avatar: The Way of Water' de 2022.

La tercera entrega de la saga cinematográfica 'Avatar' del director James Cameron recaudó unos 345 millones de dólares en ventas mundiales de entradas hasta el domingo, cumpliendo las previsiones de cara al fin de semana para la épica franquicia cinematográfica de Walt Disney.

'Avatar: Fuego y Ceniza' se convirtió en el segundo estreno más taquillero de Hollywood en 2025, sólo por detrás de los 556 millones de dólares de 'Zootopia 2', de Disney, en noviembre.

o

La película encabezó las listas de taquilla en Estados Unidos y Canadá, donde ingresó 88 millones de dólares de su total mundial, según las estimaciones de Disney.

'Fire and Ash' sigue la historia del pueblo Na'vi, de nueve 2,7 metros de altura y color azul, en un exuberante planeta llamado Pandora.

La recaudación nacional, sin embargo, fue un 35% inferior a la de 'Avatar : The Way of Water' de 2022, la secuela estrenada 13 años después de que la primera película encandilara al público con sus impresionantes efectos visuales.

Con 'Fire and Ash', "el público no la echó tanto de menos como con la secuela", dijo Jeff Bock, analista principal de taquilla de Exhibitor Relations Co.

Aún así, "es un gran comienzo para el período festivo", agregó Bock, señalando el entusiasmo por el cine en torno a Navidad y Año Nuevo. "Hay una gran avalancha de taquilla durante los próximos dos o tres fines de semana", adelantó.

Los cines esperan que Avatar 3 provoque un resurgimiento del cine que se extienda hasta el año que viene. Las ventas de entradas en lo que va de año se sitúan un 1,3% por encima de 2024, pero un 22,5% por debajo del año anterior a la pandemia, 2019, según datos de Comscore.

Los operadores de cine tienen una sólida programación de estrenos para 2026, incluyendo 'Avengers: Doomsday', 'Dune: Parte Tres', 'La Odisea' de Christopher Nolan y la película 'The Mandalorian and Grogu' del famoso universo Star Wars.

Los éxitos de taquilla de Cameron tienden a acumular ventas durante semanas más que otros. 'Avatar: Fuego y Ceniza' se estrenó tres días más cerca de Navidad que 'The Way of Water', lo que sugiere que los compromisos navideños pueden haber alejado a la gente de los cines durante el fin de semana del estreno.

Zoe Saldaña y Sam Worthington, cabe resaltar, dan vida con su voz a los personajes principales de 'Avatar' para interpretar a dos padres obligados a luchar para proteger a su familia y su planeta.

Cameron ha reconocido que las películas de 'Avatar' son costosas y necesitan obtener grandes beneficios para mantener la saga. Disney, por su parte, no ha revelado el presupuesto de las producciones.

o

El primer filme de Avatar, estrenado en 2009, recaudó un total de 2.900 millones de dólares en todo el mundo. 'El Camino del Agua', como es el título de la segunda en español, recaudó en total 2.300 millones de dólares.

La cuarta y la quinta película de 'Avatar' están previstas para el 2029 y 2031, respectivamente.

Temas relacionados:

Cine

Avatar: Fire and Ash

Avatar

Estrenos

Películas

taquilla

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Me cubrí debajo de un árbol frondoso; esperábamos volver a casa, pero no todos lo lograron": duro relato de soldado que sobrevivió a ataque del ELN en Aguachica, Cesar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se hacen todas las operaciones necesarias para asfixiar al régimen de Maduro y que no tengan más salida que entregar el poder”: experto

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos habría interceptado una tercera embarcación petrolera cerca de la costa venezolana

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"La presión de Estados Unidos tiene asustado a Nicolás Maduro": analistas tras bloqueo a buques petroleros que operan en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El régimen busca lesionar la fibra más sensible de cualquier sociedad": abogada sobre menor venezolano condenado a 10 años de prisión

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cómo ha sido la gestión de Donald Trump a puertas de cumplir su primer año de Gobierno desde que regresó al poder en EE. UU.?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Entretenimiento

Ver más
Bandera de Venezuela, discos, cassettes y cd's musicales - Fotos: X / Pexels
Música

Dan a conocer que renombrado merenguero venezolano se encuentra en estado crítico tras sufrir 3 infartos

Shakira rinde homenaje a Gustavo Cerati durante su concierto en Argentina - Foto Canva
Shakira

Así fue el emotivo homenaje de Shakira a Gustavo Cerati durante su concierto en Argentina: "Promesa cumplida"

Fotos: Salitre Mágico
Navidad

Reconocido parque de atracciones de Sudamérica transforma sus instalaciones para albergar un voluminoso festival navideño: así funciona

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Trump asegura que intervendrá en el conflicto Camboya-Tailandia: "¿Quién más podría decir: 'Voy a hacer una llamada y detener una guerra entre dos países poderosos'?"

China

China, aliada de Maduro, asegura que trabaja para evitar el uso de la fuerza en Venezuela

Lionel Messi y Emiliano Martínez, jugadores de la Selección Argentina - Foto: EFE
Premios The Best de la FIFA

El desplante de Messi al 'Dibu' Martínez: revelan votación del capitán de la Selección Argentina en los Premios The Best de la FIFA

María Corina Machado | Foto: AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"El régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro tiene una cacería humana contra ella": coordinador de Vente Venezuela sobre Nobel de la Paz

Navidad

El tradicional Santa de la Cota Mil bajó las tensiones este 1ro de diciembre en Caracas

Lobo Ibérico - Foto Canva
Conservación animal

“El principal enemigo es el ser humano”: expertos alertan sobre la extinción del lobo ibérico en Sierra Morena

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo el domingo 23 de noviembre de 2025. (AFP)
Lionel Messi

Lionel Messi responde con gol de cabeza similar al que marcó en final de Champions a anotación de chilena de Cristiano Ronaldo durante el fin de semana

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre