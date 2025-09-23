Harry Styles corrió los 42 kilómetros de la Maratón de Berlín con un seudónimo y logró impresionante tiempo

El fin de semana del 21 de septiembre se celebró la Maratón de Berlín en Alemania, donde el keniano Sabastian Sawe fue el triunfador con un tiempo récord mundial de 2:02:16.

Con un calor extremo, que llevó a temperaturas de hasta 25 grados Celsius durante la parte final de la carrera, el evento deportivo en la capital alemana contó con la participación de múltiples celebridades como los futbolistas alemanes André Schürrle y Felix Kroos, así como el actor y cantante Harry Styles quien no pasó desapercibido entre los espectadores.

La estrella británica, quien se inscribió a la carrera con el seudónimo de Sted Sarandos, logró terminar los 42 kilómetros en un impresionante tiempo de 2:59:13 horas.

Algunos fanáticos del cantante se mostraron muy emocionados al notarlo corriendo por las calles de Berlín y filmaron videos que se difundieron por las plataformas digitales.

Además, la cuenta oficial de la Maratón de Berlín en la plataforma Instagram compartió una fotografía de Harry ejecutando la carrera: “Se rumorea que Harry Styles corrió un maratón sub-3 en Berlín... ¿No estoy seguro si alguien ha oído hablar de ello? Besos, Chica Chismosa”, se lee en la descripción.

Tras confirmarse su participación y conocerse su tiempo, los fanáticos del cantante no dudaron en comentar las publicaciones en las redes sociales: “¿Quién lo entrena? Necesito su entrenador para mí, gracias”, escribió una internauta.

Mientras que otra persona comentó: “No creo que la persona media entienda lo impresionante que es esto, quiero saber su plan de entrenamiento”.

De acuerdo con datos oficiales de BMW Berlín-Maratón, casi 80.000 participantes de 160 países, incluyendo corredores, atletas en silla de ruedas, ciclistas de mano y patinadores hicieron parte de la emblemática carrera.

La carrera se celebra desde 1974 y, junto a las maratones de Boston, Nueva York, Chicago, Londres, Tokio, la organizada por los Juegos Olímpicos y la del Campeonato Mundial, es una de las más importantes a nivel mundial.