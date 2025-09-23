NTN24
maratón

Harry Styles corrió los 42 kilómetros de la Maratón de Berlín con un seudónimo y logró impresionante tiempo

septiembre 23, 2025
Por: Saúl Montes
Harry Styles - AFP
La estrella pop se inscribió a la carrera en Alemania bajo el seudónimo de Sted Sarandos.

El fin de semana del 21 de septiembre se celebró la Maratón de Berlín en Alemania, donde el keniano Sabastian Sawe fue el triunfador con un tiempo récord mundial de 2:02:16.

Con un calor extremo, que llevó a temperaturas de hasta 25 grados Celsius durante la parte final de la carrera, el evento deportivo en la capital alemana contó con la participación de múltiples celebridades como los futbolistas alemanes André Schürrle y Felix Kroos, así como el actor y cantante Harry Styles quien no pasó desapercibido entre los espectadores.

La estrella británica, quien se inscribió a la carrera con el seudónimo de Sted Sarandos, logró terminar los 42 kilómetros en un impresionante tiempo de 2:59:13 horas.

Algunos fanáticos del cantante se mostraron muy emocionados al notarlo corriendo por las calles de Berlín y filmaron videos que se difundieron por las plataformas digitales.

Además, la cuenta oficial de la Maratón de Berlín en la plataforma Instagram compartió una fotografía de Harry ejecutando la carrera: “Se rumorea que Harry Styles corrió un maratón sub-3 en Berlín... ¿No estoy seguro si alguien ha oído hablar de ello? Besos, Chica Chismosa”, se lee en la descripción.

Tras confirmarse su participación y conocerse su tiempo, los fanáticos del cantante no dudaron en comentar las publicaciones en las redes sociales: “¿Quién lo entrena? Necesito su entrenador para mí, gracias”, escribió una internauta.

Mientras que otra persona comentó: “No creo que la persona media entienda lo impresionante que es esto, quiero saber su plan de entrenamiento”.

De acuerdo con datos oficiales de BMW Berlín-Maratón, casi 80.000 participantes de 160 países, incluyendo corredores, atletas en silla de ruedas, ciclistas de mano y patinadores hicieron parte de la emblemática carrera.

La carrera se celebra desde 1974 y, junto a las maratones de Boston, Nueva York, Chicago, Londres, Tokio, la organizada por los Juegos Olímpicos y la del Campeonato Mundial, es una de las más importantes a nivel mundial.

Javier Milei y Donald Trump en la Asamblea General de la ONU - Foto EFE
Asamblea General de la ONU

"Ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso": Trump se despacha en elogios hacia Milei tras reunión de ambos mandatarios en la ONU

Banderas de Palestina y la UE (AFP)
Palestina

¿Qué significa reconocer el Estado palestino? Esto dicen los expertos

Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Gustavo Petro

"EE.UU. y República Dominicana serían culpables de asesinato de ciudadanos colombianos": Petro sobre ataque a narcolancha en el Caribe

Nicolás Maduro´y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Régimen de Maduro

Maduro promete enviar más cartas a Trump tras rechazo de Washington: "Si cierran una puerta, entras por la ventana"

Donald Trump ante la ONU - Foto AFP
Asamblea General de la ONU

"Empezamos a usar el poder supremo del Ejército de EE. UU. para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de narcotráfico lideradas por Maduro": Trump en la ONU

