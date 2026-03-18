HOLA LATINOS TV | Hello Latinas | Poder de los tacones, conecta la comunidad latina en el exterior

Los programas de televisión el ‘Poder de los tacones’, ‘HOLA LATINOS TV’ y ‘Hello Latinas’ se consolidan en el canal Nuestra Tele para acercar a la comunidad latina que vive en Estados Unidos a su cultura, identidad y estilo de vida.

HOLA LATINOS TV

Deléitese con este espacio dinámico que recorre distintos planes en Miami, incluyendo arte, historia, diseño y gastronomía. Aprenda distintas alternativas para recorrer la ciudad y mantener una conexión cultural, incluso estando lejos del país de origen. Disfrútalo todos los sábados a las 8:30 a.m. ET / 8:30 a.m. COL.

Hello Latinas

Liderado por la ex Señorita Colombia Catalina Robayo junto a María Robayo, está enfocado en el emprendimiento y la construcción de comunidad.

A través de consejos prácticos, las presentadoras comparten herramientas para fortalecer negocios y generar conexiones reales, además de promover eventos presenciales en Miami. Descúbrelo todos los domingos a la 1:00 p.m. ET.

Poder de los tacones

Es un espacio enfocado en mujeres con historias reales que comparten sus experiencias de vida, con un énfasis especial en el liderazgo, el crecimiento personal y el emprendimiento. Este programa busca inspirar a quienes desean construir su propio camino profesional. Disfrútalo todos los viernes a la 1:00 p.m. ET / 12:00 p.m. COL.