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Miércoles, 18 de marzo de 2026
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HOLA LATINOS TV | Hello Latinas | Poder de los tacones
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Nuestra Tele Internacional

HOLA LATINOS TV | Hello Latinas | Poder de los tacones, conecta la comunidad latina en el exterior

marzo 18, 2026
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
HOLA LATINOS TV | Hello Latinas | Poder de los tacones buscan conectar a la comunidad latina en el exterior a través de historias de liderazgo, planes culturales en Miami y contenido enfocado en emprendimiento y crecimiento personal.

Los programas de televisión el ‘Poder de los tacones’, ‘HOLA LATINOS TV’ y ‘Hello Latinas’ se consolidan en el canal Nuestra Tele para acercar a la comunidad latina que vive en Estados Unidos a su cultura, identidad y estilo de vida.

HOLA LATINOS TV

Deléitese con este espacio dinámico que recorre distintos planes en Miami, incluyendo arte, historia, diseño y gastronomía. Aprenda distintas alternativas para recorrer la ciudad y mantener una conexión cultural, incluso estando lejos del país de origen. Disfrútalo todos los sábados a las 8:30 a.m. ET / 8:30 a.m. COL.

Hello Latinas

Liderado por la ex Señorita Colombia Catalina Robayo junto a María Robayo, está enfocado en el emprendimiento y la construcción de comunidad.

A través de consejos prácticos, las presentadoras comparten herramientas para fortalecer negocios y generar conexiones reales, además de promover eventos presenciales en Miami. Descúbrelo todos los domingos a la 1:00 p.m. ET.

Poder de los tacones

Es un espacio enfocado en mujeres con historias reales que comparten sus experiencias de vida, con un énfasis especial en el liderazgo, el crecimiento personal y el emprendimiento. Este programa busca inspirar a quienes desean construir su propio camino profesional. Disfrútalo todos los viernes a la 1:00 p.m. ET / 12:00 p.m. COL.

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