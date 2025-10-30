Icónica actriz de la telenovela ‘Rebelde’ confirmó que se encuentra embarazada a sus 39 años

Dulce María, reconocida por su participación en la telenovela mexicana ‘Rebelde’, anunció que después de cinco años de vivir su primer embarazo, será madre nuevamente.

La famosa actriz apareció en la portada de la revista Marie Claire donde confirmó la noticia y reveló detalles inéditos de su embarazo.

Según la actriz, se siente orgullosa de cumplir 39 años de vida y 35 de carrera profesional.

Respecto a la sorpresiva noticia, Dulce María aseguró que la llegada de su segundo hijo es “un regalo inesperado”.

“Recuerdo que había ido a grabar una canción muy especial para mí y, después de estar mucho tiempo de pie repitiendo tomas, sentí que algo no estaba bien”, señaló.

Además, indicó que, tras la llegada de su segundo hijo, tuvo que pausar varios de sus proyectos.

Cabe señalar que, en 2023, tras 15 años de su última presentación, la agrupación mexicana RBD regresó a los escenarios para poner a vibrar a sus seguidores.

Sin Pocho, los cinco integrantes restantes se reunieron para llevar a cabo su ‘Soy Rebelde Tour’, por Estados Unidos, Colombia, Brasil y su natal México, y que comenzó el 25 de agosto en El Paso, Texas.

Durante sus presentaciones, Anahí, Dulce María, Maite, Christopher y Christian no solo dieron un paseo por los éxitos de RBD, sino que recordaron momentos de la serie ‘Rebelde’, la cual se emitió en toda Latinoamérica y de donde nació la idea del grupo.

Cabe recordar que el actor y cantante mexicano Alfonso Herrera, también conocido como ‘Poncho’, explicó ante los medios de comunicación las razones por las que rechazó el reencuentro con la agrupación RBD.

Recordado por ser parte del proyecto musical, quien diera vida al papel de Miguel Arango en la telenovela juvenil, informó que rechazó la invitación especial formalizada por sus excompañeros de la banda debido a que estaba trabajando en otros proyectos, pero aún está agradecido con el proyecto que hicieron hace años.