NTN24
Jueves, 30 de octubre de 2025
Jueves, 30 de octubre de 2025
RBD

Icónica actriz de la telenovela ‘Rebelde’ confirmó que se encuentra embarazada a sus 39 años

octubre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
El grupo musical RBD (EFE)
El grupo musical RBD (EFE)
La famosa actriz apareció en la portada de la revista Marie Claire donde confirmó la noticia y reveló detalles inéditos de su embarazo.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Dulce María, reconocida por su participación en la telenovela mexicana ‘Rebelde’, anunció que después de cinco años de vivir su primer embarazo, será madre nuevamente.

La famosa actriz apareció en la portada de la revista Marie Claire donde confirmó la noticia y reveló detalles inéditos de su embarazo.

Según la actriz, se siente orgullosa de cumplir 39 años de vida y 35 de carrera profesional.

Respecto a la sorpresiva noticia, Dulce María aseguró que la llegada de su segundo hijo es “un regalo inesperado”.

“Recuerdo que había ido a grabar una canción muy especial para mí y, después de estar mucho tiempo de pie repitiendo tomas, sentí que algo no estaba bien”, señaló.

Además, indicó que, tras la llegada de su segundo hijo, tuvo que pausar varios de sus proyectos.

o

Cabe señalar que, en 2023, tras 15 años de su última presentación, la agrupación mexicana RBD regresó a los escenarios para poner a vibrar a sus seguidores.

Sin Pocho, los cinco integrantes restantes se reunieron para llevar a cabo su ‘Soy Rebelde Tour’, por Estados Unidos, Colombia, Brasil y su natal México, y que comenzó el 25 de agosto en El Paso, Texas.

Durante sus presentaciones, Anahí, Dulce María, Maite, Christopher y Christian no solo dieron un paseo por los éxitos de RBD, sino que recordaron momentos de la serie ‘Rebelde’, la cual se emitió en toda Latinoamérica y de donde nació la idea del grupo.

Cabe recordar que el actor y cantante mexicano Alfonso Herrera, también conocido como ‘Poncho’, explicó ante los medios de comunicación las razones por las que rechazó el reencuentro con la agrupación RBD.

Recordado por ser parte del proyecto musical, quien diera vida al papel de Miguel Arango en la telenovela juvenil, informó que rechazó la invitación especial formalizada por sus excompañeros de la banda debido a que estaba trabajando en otros proyectos, pero aún está agradecido con el proyecto que hicieron hace años.

Temas relacionados:

RBD

Música

Entretenimiento

Embarazo

Noticias

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Brasil se está volviendo un narcoestado y Lula no quiere clasificar a los grupos criminales como organizaciones terroristas”: diputado brasileño Marcel Van Hattem

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Cuatro semanas de cierre de Gobierno Federal en EE. UU.: ¿Cuál es su impacto?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Operativo en Río de Janeiro: ¿una nueva estrategia en la lucha contra el narcotráfico en Brasil?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Lo que hay detrás de uno de los sobrevivientes a los ataques a narcolanchas en el Pacífico: ya había sido condenado en EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro - EFE
Venezuela

Maduro arremetió contra la primera ministra de Trinidad y Tobago y la calificó de "alcahueta" con EE. UU.

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

Revelan audaz plan propuesto al piloto de Maduro para entregarlo a EE. UU. y resurgen las dudas sobre la posibilidad de "traición" al líder del régimen

Guerrilla del ELN - Foto: EFE
ELN

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4
Huracán Melissa

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4

Bombarderos B1 de EE.UU. | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Exasesor de Seguridad de la Casa Blanca explica qué hacían los dos bombarderos B1 de EE. UU. a pocos kilómetros de la costa venezolana

Más de Entretenimiento

Ver más
Bad Bunny | Foto EFE
Super Bowl

Estos son los cinco shows del medio tiempo más vistos en la historia del Super Bowl: ¿podrá Bad Bunny entrar en esta lista?

Morat | Foto: EFE
Morat

“Un último asunto pendiente”: agrupación colombiana confirmó que hará parte del festival Coachella 2026

Carta astral | Foto Canva
Astrología

Cómo leer tu carta astral y descubrir lo que revela sobre tu personalidad

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica dan portazo histórico a dictadura de Cuba

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez

¿Por qué James Rodríguez es uno con la selección Colombia y otro con Club León? Entrenador de las ‘Fieras’ respondió de manera contundente a esta incógnita

Rehenes liberados por Hamás - Foto AFP
Israel

Los primeros siete rehenes liberados por el grupo terrorista Hamás llegan a Israel

Atentado en Ecuador - AFP
Ecuador

Experto en seguridad analiza el atentado en Ecuador con relación a la ola de violencia y la situación política actual del país: "A veces terminan mezclándose las dos"

Arzobispa de Canterbury | Foto EFE
Iglesia

Por primera vez en la historia, una mujer dirigirá la Iglesia Anglicana: el rey Carlos III la nombra arzobispa de Canterbury

Luiz Inácio Lula da Silva y Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

"Sería Zapatero en versión brasileña": Héctor Schamis criticó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se ofreció como mediador entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Ataque contra narcolancha en el Pacífico | Foto captura video @SecWar
Océano Pacífico

Estados Unidos confirma nuevo ataque contra una narcolancha que “transportaba estupefacientes” en el Pacífico

Régimen de Nicolás Maduro | Foto AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Brasil alerta que una "intervención externa" en Venezuela puede "incendiar" América del Sur

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda