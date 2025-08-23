NTN24
Sábado, 23 de agosto de 2025
El mítico traje que usó Tobey Maguire en la trilogía de ‘Spider-Man’ será subastado por 50.000 dólares

agosto 23, 2025
Por: Diana Pérez
Traje de Spider-Man que usó Tobey Maguire | Foto: AFP
En dicha subasta, los interesados también podrán pujar por objetos usados en reconocidas producciones como: ‘La Naranja Mecánica’ y ‘Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones’.

Han pasado 23 años desde que el mundo pudo ver por primera vez al mítico superhéroe de Marvel, Spider-Man, en pantalla grande.

En 2002, el actor británico Tobey Maguire usó por primera vez el famoso traje rojo con azul del legendario ‘Hombre de Araña’.

Ahora, el famoso atuendo usado por Maguire, en las películas dirigidas por Sami Raimi, ‘Spider-Man’, ‘Spider-Man 2 y ‘Spider-Man 3’ será subastado por una jugosa cifra.

El traje será subastado por la casa Propstore Auction el próximo 4 de septiembre por la exorbitante cifra de 50.000 dólares.

La pieza, diseñada por FrontLine Designs y supervisada por James Acheson, es considerada como la más valiosa dentro del universo que rodea al mítico superhéroe.

De acuerdo con la casa de subastas Propscore Auction, el traje subastado “refleja las mejoras introducidas para ‘Spider-Man 2’”.

Unas mejoras que incluyen “un tejido azul más oscuro, una silueta muscular más estilizada, lentes oculares ligeramente reducidas y un emblema en el pecho más grande”.

Además, el sitio detalló que se trata de un traje de spandex elástico de una sola pieza de colores rojo con azul con botas integradas, que por dentro tiene un refuerzo y la marca ‘3.S’.

Esta marca es una anotación de vestuario que se le hizo para vincular al traje a la producción de la cinta ‘Spider-Man 3’.

“Las cremalleras están discretamente situadas a los lados y en la parte inferior de la espalda para facilitar la entrada", se puede leer en la subasta publicada”, añade el sitio.

Pese a que el famoso traje que usa Peter Parker para ocultar su identidad y salvar al mundo será subastado por 50.000 dólares, se espera que alcance los 100.000 o hasta 200.000 dólares.

En la oferta para que los aficionados se animen a pujar por la pieza se especifica que está exhibido en un maniquí hecho a medida y proporcional para que se ajuste al traje.

El traje también cuenta con la etiqueta que se le hizo a Tobey Maguire, así como con ajustes que se le hicieron por el desgaste del tiempo.

En dicha subasta, los interesados también podrán pujar por objetos usados en reconocidas producciones como: ‘La Naranja Mecánica’, ‘Alien: El Octavo Pasajero’ y ‘Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones’.

