“Feid Vs. Ferxxo”: El enigmático video con el Feid emocionó a sus seguidores por un posible nuevo álbum

El reguetonero colombiano Feid enloqueció las redes sociales tras publicar lo que sería una pista de lo que se viene en su proyecto musical para este 2026.

El intérprete de ‘Luna’ cerró el 2025 con broche de oro y tras una reciente publicación de sus redes sociales muchos de sus aficionados se preguntan si se estará alistando para su siguiente lanzamiento musical.

Desde sus redes, Feid publicó un video con la descripción: “Feliz año mor. Chapter 1: Feid vs. Ferxxo”.

En el video de 2:35 minutos, el artista paisa sale arrastrando una gran esfera de hierro en la que se lee: “2020-2025”.

Tras esto, el cantante se sienta en un enorme sillón para ver el televisor y luego de unos momentos es liberado de la gran esfera.

Feid se para frente a una gran ventana para observar la ciudad, baja al parqueadero y se sube a un vehículo en el que se lee “Ferxxo” junto con la matricula “The End (El Final)”.

“Feid vs. Ferxxo” seria el nuevo proyecto musical del cantante colombiano para este 2026, del que muchos especulan será con el que retomará sus inicios cuando era conocido simplemente como Feid y no como Ferxxo.

“Feid volvió”, “Chao ferxxo”, “Álbum nuevo en camino”, “Lo que se viene”, “Nueva era”, “Feid está de vuelta”, “2026 con todos los poderes”, “La manera correcta de empezar el 2026”, son algunos de los comentarios.

Tras publicar este video, el paisa se cambió el usuario de Instagram a ‘Feid pro max’, muchos ya relacionan este nuevo nombre al comentario que le hizo su colega J Balvin durante su presentación en Bogotá.

Además, sus aficionados afirman que con el nuevo álbum se vendrá un nuevo tour. Todo esto por otro de sus más recientes post.

Antes del publicar el enigmático video, Feid posteó un carrete con 20 fotos, las cuales varios piensan que revelan los países a los que irá con su próxima gira.