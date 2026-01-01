NTN24
Jueves, 01 de enero de 2026
Jennifer López

Jennifer Lopez se ríe de las críticas en su contra por su forma de vestir: “Si tuvieras este cuerpo, también estarías desnudo”

enero 1, 2026
Por: Diana Pérez
Jennifer Lopez | Foto: EFE
Esta no es la primera vez que Lopez sale en defensa de su estilo y las críticas en su contra en redes sociales.

Durante la despedida de año 2025 en el inicio de su residencia en Las Vegas, la cantante Jennifer Lopez abordó de manera directa las críticas que recibe sobre su manera de vestir a sus 56 años.

En medio de su show ‘Up All Night’ en el The Colosseum del Caesars Palace, la artista se refirió a las duras críticas que recibe constantemente en redes sociales sobre su físico y el cómo debería de vestir a su edad.

La intérprete de ‘Dance Again’ afirmó ante los asistentes que debido a que lleva muchos años en la industria del entretenimiento es que sabe cómo lidiar con este tema.

“Gracias a Dios llevo haciendo esto durante mucho tiempo. Puedo ignorar mucho de ello. Realmente no significa nada. Se lo digo a mis hijos todo el tiempo”, empezó diciendo.

Tras esto, la Diva del Bronx abordó sin más rodeos las críticas por su manera de vestirse: “Me hace gracia, a veces me río de algunas cosas, pero también dicen cosas graciosas”.

“¿Por qué siempre se viste de esa manera? ¿Por qué no se viste según su edad? ¿Por qué siempre está desnuda?”, acotó.

Entre risas, JLo respondió, mientras lucía un minivestido verde con lentejuelas: “yo digo: ‘Si tuvieras este cuerpo, también estarías desnudo’”.

En 2020, la intérprete de ‘Jenny From the Block’ habló sobre los comentarios negativos que tanto ella como Shakira recibieron por sus vestimentas durante el show de medio tiempo del Super Bowl que protagonizaron juntas.

Para ese entonces, JLo comentó durante una entrevista con la revista Variety que tanto ella como Shakira son madres con hijos muy conscientes de lo que hacen.

“Organizamos un espectáculo que fue una celebración de las mujeres y de nuestra cultura latina”, sentenció.

Temas relacionados:

Jennifer López

JLO

Artistas

Críticas

Redes sociales

