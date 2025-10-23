Kim Kardashian reveló en la nueva temporada de su reality que fue diagnosticada con un aneurisma cerebral y culpó a Kanye West por su estado de salud

La modelo y empresaria Kim Kardashian hizo una terrible revelación durante el estreno de la nueva temporada de su reality show que tiene preocupados a sus fanáticos. La socialite reveló a sus seguidores que sufrió un aneurisma cerebral.

En el nuevo capítulo de su programa ‘The Kardashians’ se ve como la mujer de 45 años está en una consulta médica y luego de un escáner, el médico le dice a su familia “había un pequeño aneurisma” y que sería producto de mucho estrés.

Kim Kardashian atribuyó esta dificultad de salud al estrés que le causó su proceso de divorcio con el rapero Kanye West. En algunos apartes del reality, se le ve a la modelo dialogar con su mamá y allí le cuenta lo que ha pasado con el proceso de separación.

“Esta ha sido la semana más estresante de mi vida… Estoy feliz de que se haya acabado. Mi ex siempre estará en mi vida, tenemos cuatro hijos juntos”, dice Kim Kardashian, quien termina diciendo: “La pasada noche fue cómo: ‘¿Pero qué mierda está pasando?”

Y es que en una pasada entrevista en el pódcast estadounidense ‘Call Her Daddy’, Kardashian contó que llegó a tener miedo a la convivencia que tenía con su ex: “Es muy difícil seguir adelante con una relación que es tóxica. Cuando tienes hijos, es definitivamente más difícil irse que quedarse. Y cambia la vida de todos para siempre”.

Kim y Kanye estuvieron casados ​​entre 2014 y 2022, y producto de esta unión nacieron sus cuatro hijos North, Saint, Chicago y Psalm West. En 2021, ella solicitó el divorcio, aseguró no sentirse ya segura de estar con él y agregó desgaste físico y emocional.

Un aneurisma en el cerebro es una protuberancia o abombamiento en un vaso sanguíneo del cerebro que causa sangrado y que, si se rompe, puede poner en peligro la vida de la persona que lo padece.