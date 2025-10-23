NTN24
Jueves, 23 de octubre de 2025
Shakira

Estas son las fechas confirmadas del final de 2025 en las que Shakira se presentará en países sudamericanos: en dos capitales tendrá tres conciertos seguidos

octubre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
La cantante colombiana Shakira. (EFE)
En Cali se presentará este sábado y domingo, y después la colombiana moverá su escenario a Bogotá en donde estará en concierto el próximo sábado 1 de noviembre.

La cantante colombiana Shakira dedicará casi por completo su agenda de fin de año en este 2024 a Sudamérica. La barranquillera inicia este sábado en la ciudad de Cali un recorrido por varias urbes de la región que se extenderá hasta el próximo 9 de diciembre cuando se presente en Buenos Aires.

Shakira, en lo que parece ser la recta final de su gira `Las mujeres ya no lloran world tour’, regresa a Sudamérica. Repetirá presentaciones en ciudades en las que estuvo a principio de año pero también ofrecerá conciertos en lugares que inicialmente no fueron incluidas a inicios de 2025.

La colombiana, en este recorrido de fin de año, premiará con tres conciertos a dos capitales en donde sus boletas se vendieron con rapidez. Se trata de Lima en Perú y Quito en Ecuador. En cada una de esas ciudades Shakira estará en tres noches distintas.

o

La cantante, además de presentarse en Cali, Lima y Quito, también cantará en esta nueva fase de su gira en Santiago de Chile, Asunción en Paraguay, Montevideo en Uruguay y Buenos Aires en Argentina.

Tras sus conciertos en Colombia, la intérprete de éxitos como ‘Hips Don't Lie’, ‘Waka Waka (This Time for Africa)’, ‘Whenever, Wherever’, la colaboración ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53’ y ‘TQG’ se dirigirá a Quito.

Shakira ofrecerá sus conciertos en la capital ecuatoriana el 8, 9 y 11 de noviembre en el estadio olímpico Atahualpa. Luego se dirigirá a Lima en donde le cantará a los peruanos el 15, 16 y 18 de noviembre.

Los chilenos la podrán ver el 22 de noviembre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Desde allí la colombiana viajará a Asunción en donde cantará el 28 y 29 de noviembre en el Estadio General Pablo Rojas.

o

Montevideo, a su turno, la tendrá el 3 y 4 de diciembre en el Estadio Centenario.

Finalmente, Shakira se despedirá de Sudamérica en Buenos Aires con un concierto que tendrá como escenario al Estadio José Amalfitani del equipo de fútbol Vélez Sarsfield.

