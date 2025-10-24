La guitarra que marcó la separación de la banda Oasis fue subastada por una astronómica cifra

La famosa guitarra que desencadenó la separación de la mítica banda inglesa de rock Oasis ha sido subastada por una astronómica cifra.

El instrumentó que pertenecía al músico Noel Gallagher y que fue rota por su hermano, Liam, fue subastada en Londres.

La guitarra que marcó la separación de la banda en 2009 se vendió por la exorbitante suma de 289.800 libras esterlinas, es decir, 386.416 dólares, según firmó la casa de subastas Propstore.

La guitarra Gibson ES-355, de color rojo, fue destrozada por Liam Gallagher en su camerino durante el festival Rock en Seine, cerca de París, en 2009.

Tras esa fuerte disputa, los intérpretes de ‘Wonderwall’ decidieron partir caminos de la banda que fundaron en 1991.

Tras una larga espera por parte de sus aficionados con las esperanzas de que los dos hermanos se reconciliaran, Liam y Noel anunciaron el regreso de Oasis en 2024.

La banda se reunificó para una gira mundial, que comenzó el 4 de julio y concluirá el 23 de noviembre, que está teniendo un gran éxito.

La guitarra se vendió muy por debajo de una estimación que proyectaba su venta en unas 500.000 libras (666.000 dólares).

El instrumento, restaurado en 2011, ya había sido subastado en 2022 en París por 385.000 euros (446.700 dólares).

Por otra parte, letras manuscritas de Noel Gallagher, incluyendo las de su éxito "Wonderwall", alcanzaron las 75.600 libras (100.800 dólares).

Durante la subasta, unos lentes de sol de Elvis Presley se vendieron por 75.600 libras (100.800 dólares).

Otros artículos subastados fueron: el famoso sombrero Fedora blanco de Michael Jackson, que llevaba en el videoclip de Smooth Criminal, en 1988, se vendió por 50.400 libras (67.200 dólares).

Artefactos de David Bowie, Jimi Hendrix y otras leyendas de la música también están incluidos en esta subasta, que finalizará el viernes por la noche.