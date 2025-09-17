La razón por la que Cardi B buscó a Shakira tras separase de su esposo: "Hay que recoger los pedacitos"

La cantante estadounidense Cardi B reveló la razón por la que buscó a Shakira tras su separación del rapero Offset.

En medio de una entrevista, la también rapera confirmó que en medio de difícil momento que está viviendo decidió buscar a la colombiana, quien también estaba pasando por un momento similar.

“Yo le pregunté a Shakira ¿Cómo se supera una depresión?, a lo que ella me respondió: Toma tiempo”, dijo.

La artista confesó que durante ese tiempo no podía dormir, concentrarse y tampoco sentía tranquilidad. “Se siente casi como cuando alguien está pasando por un episodio de síndrome de abstinencia. Sentía que estaba dejando el amor, como que lo estaba sacando de mi cuerpo”, confesó la rapera, visiblemente conmovida”, afirmó.

En ese momento, Cardi B recibió no solo recibió un consejo de Shakira, sino la experiencia de alguien que también estaba pasando por una ruptura mediática.

“Hay cosas en la vida que no salen como uno quiere. Hay sueños que se rompen. Hay que recoger los pedacitos y volverse a reconstruir”, dijo Shakira en su momento.

Durante los últimos meses fue tendencia mundial la ruptura entre la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué tras diez años de relación.

A la separación se le suma una presunta infidelidad por parte de Piqué con su actual pareja Clara Chía y una serie de canciones que ha lanzado la barranquillera tras su divorcio.

Tras su ruptura, la barranquillera ha lanzado varios éxitos como ‘Copa Vacía’, ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53’, ‘TQG’, ‘Acróstico’, ‘El Jefe’, ‘Te Felicito’, ‘Monotonía’, entre otros, en los que habla de sus sentimientos.

En sus canciones, Shakira ha expuesto los detalles de la ruptura con su 'ex' y lanza algunas indirectas contra la actual novia del español, Clara Chía.

La expareja anunció su separación en el mes de junio de 2022. "Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", dice el corto texto firmado "Shakira y Gerard" dado a conocer por la agencia de comunicación de la cantante.