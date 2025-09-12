El emotivo homenaje de Shakira a su padre durante concierto en Guadalajara: "Me lo ha enseñado todo"

La cantante colombiana Shakira rindió homenaje a su padre William Mebarak durante una de sus presentaciones en Guadalajara, México.

En medio de su show en el Estadio Akron, la artista interpretó el clásico Sombras, del legendario Javier Solís, acompañada por el Mariachi Gamamil.

“Es un guerrero. Lo ha sobrevivido todo. Me lo ha enseñado todo”, señaló la artista luego de asegurar que era una de las canciones favoritas de su padre.

“Nuestra canción, que sé que le gustaba mucho a mi papá porque se sentiría muy orgulloso y a mí me la va a cantar hoy, especialmente hoy que es su cumpleaños (...) Para ti, papá, esta canción”, dijo frente al público.

Es de señalar que la colombiana se encuentra en un gran momento de su carrera con su gira con la que ha visitado varios países del mundo y ha llenado decenas de estadios.

Shakira, tras una primera seguidilla de presentaciones en ciudades latinoamericanas, inició su aventura, como parte de su gira, por Estados Unidos y Canadá, el pasado martes 13 de mayo en Charlotte.



Esa presentación que tuvo como principal atractivo una interpretación que hizo de su éxito ‘La Tortura’ junto al español Alejandro Sanz.

Y también se presentó, entre otras ciudades, en East Rutherford, Montreal, Detroit y Toronto. Ahora está de retorno a tierras mexicanas antes de tener una segunda fase de conciertos por Sudamérica.

La colombiana, durante su gira que inició a mediados del pasado mes de febrero, cabe recordar, se ha presentado en gigantes urbes como Río de Janeiro, Sao Paulo, Lima, Barranquilla, Bogotá y Buenos Aires.

Luego del éxito de sus conciertos Sudamérica, Shakira anunció su regreso a algunas naciones de la región.

Estas son las nuevas fechas de Shakira en Sudamérica:

Colombia: 25 y 26 de octubre en Cali y 1 de noviembre en Bogotá

Ecuador: 8, 9 y 11 de noviembre, en Quito

Perú: 15, 16 y 18 de noviembre, en Lima

Chile: 22 noviembre, en Santiago

Paraguay: 28 de noviembre, Asunción

Uruguay: 3 y 4 de diciembre, Montevideo

Argentina: 8 y 9 de diciembre, Buenos Aires