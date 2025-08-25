NTN24
Lunes, 25 de agosto de 2025
Alicia Machado

La ex miss universo venezolana Alicia Machado se sinceró y habló sobre dos difíciles momentos de su vida y su relación con Ricardo Arjona: "El casado era él"

agosto 25, 2025
Por: Diana Pérez
Alicia Machado | Foto: EFE
La exreina de belleza venezolana, quien ganó el Miss Universo en 1996, Alicia Machado, dio una entrevista en la que mostró su lado más íntimo.

En entrevista con el podcast ‘Chingonamente’ con Adriana Gallardo, la exparticipante de Master Chef Colombia, sorprendió a todo el mundo al revelar que tuvo dos intentos de suicidio.

La estrella venezolana explicó que tras terminar el certamen de bella más importante del mundo y salir ganadora terminó muy mal, con “graves problemas emocionales”.

“Luego del Miss Universo por todo ese ataque mediático que la gente sabe de qué estoy hablando estuve enferma de desordenes alimenticios y cuestiones emocionales casi siete años. Pase por dos intentos de suicidios, fueron tiempos duros, que gracias llegó la actuación a mi vida”, añadió.

Machado contó que tras su primera novela ‘Samantha’, cosas buenas le empezaron a suceder en su vida como la llegada de su hija.

Alicia afirmó que ella se enorgullece de muchas cosas en su vida, incluida la corona de Miss Universo que se ganó, pero que en un punto fue de “espinas”.

“Mi corona de Miss Universo me ha dado fuerza. En una época fue como de espinas, fue una corona de espinas; pero ahora después de tanto tiempo y de ese proceso de sanación que yo he tenido lo veo como un símbolo de empoderamiento”, señaló.

También contó que sufrió mucho con las críticas que le hacían sobre su cuerpo y peso, un tema con el que batalló mucho.

“Yo me puse Ozempic hace 15 años. Cuando nadie se ponía Ozempic, ya me lo había puesto”, reveló refiriéndose al uso del medicamento para diabetes tipo 2 que algunos famosos usan para bajar de peso de manera rápida.

En ese momento, Alicia confesó: “yo fui adicta a las anfetaminas durante seis años de mi vida, que son pastillas para adelgazar. Yo nunca he consumido drogas para divertirme, eso eran otro tipos de cosas”.

“Eran las famosas pastillas azules que te daban. Yo pasaba una semana tomando café, y comía una manzana y agua. Pesaba 40 kilos y mido 1.74 y gané el Miss Universo con 54 kilos y llegué a pesar 48”, añadió.

Machado reveló que cuenta eso porque le molesta mucho cuando la gente inventa que se hizo alguna operación para poder bajar de peso, cuando la realidad es que es “una sobreviviente de los desórdenes alimenticios y he vivido un proceso muy largo”.

“Yo no he batallado con mi talento, yo he batallado con mi relación con la comida, mis emociones, el ser Miss Universo y el cómo se supone que yo me tengo que ver para los demás y para mí”, agregó.

Alicia explicó con la voz quebrada que se intentó suicidar dos veces, en una época en la que se sentía “medio muerta, como un zombie” hasta que su hija Dinora llegó a su vida.

Lo más polémico de su entrevista llegó cuando habló sobre su relación con el cantante guatemalteco Ricardo Arjona cuando él estaba casado.

“¿Por qué no le pregunta a él si fui importante? ¿Por qué no le preguntan por qué nunca se divorció? ¿Por qué me llamaba? ¿Por qué me perseguía y se aparecía en mi casa a las 3 de la mañana?”.

Machado recordó que sacan a relucir su relación con el intérprete de ‘Fuiste tú’ porque le quieren ensuciar su reputación de que estuvo con un hombre casado.

“Sí. El casado era él, no yo. Y el que prometía, el que me pedía y me tenía ahí cada que yo salía con alguien que me podía dar una bonita relación ahí lo tenía y ahí volvía”, puntualizó.

La intérprete de ‘Lo imperdonable’ siguió diciendo: “Nunca dejaba que yo tuviera un novio, que yo me quedara con nadie. Sí estuve muy enamorada. Yo era una niña de 20 años cuando lo conocí y él (Ricardo) no tenía 35, tenía 40 años”.

“Y entonces me preguntan si anduve con un cantante famoso y en ese momento yo era más famosa que él, perdón”, sentenció.

