La escandalosa cifra de 13 dígitos que ha recaudado Shakira con su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran' que hasta Billboard la premió

La artista colombiana Shakira recibió esta semana el premio inaugural Global Touring Icon Award entregado por la famosa revista estadounidense Billboard.

Esa plataforma, especializada en información sobre la industria musical, reconoció con el galardón el trabajo de Shakira en su vigente y exitosa gira mundial 'Las Mujeres Ya No Lloran'.

El reconocimiento fue anunciado en la Cumbre de Música en Vivo de Billboard 2025 celebrada el lunes en West Hollywood, California, al que la colombiana no logró asistir pues se encontraba precisamente terminando las presentaciones de su paso por Colombia y preparando las de Ecuador para el próximo fin de semana.

Además de anunciar el premio, Billboard Boxscore, una clasificación que recopila y clasifica las giras y residencias musicales más taquilleras y con mayor asistencia de la industria musical, reveló la escandalosa cifra de 13 dígitos que recaudó Shakira con su gira durante las primeras 64 fechas.

Con 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', Shakira recaudó en ese período de 64 presentaciones un total de 1.252.514.536.000 pesos colombianos, es decir, 327,4 millones de dólares, que la convierten en la artista femenina latina con la gira más exitosa en la historia y la segunda cantante latina con el tour que más recaudó en todos los tiempos, siendo superada solamente por la gira del mexicano Luis Miguel de 2023-24, que logró unos 409,5 millones de dólares.

"Esto es increíble. Solo quiero compartirlo con todos ustedes, mi banda, mis bailarines, mi equipo, mi personal, todos los que han trabajado tan duro también en esta gira. Hemos llegado muy lejos. Hemos superado tantos obstáculos y aquí estamos, haciendo historia", expresó Shakira al momento de recibir el premio.

De acuerdo con Billboard, la autora de éxitos mundiales como 'Hips Don't Lie' y 'Chantaje' recibió el galardón tras bambalinas durante su presentación en Cali, Colombia, y se compartió un video en redes sociales de su reacción, donde pronunció unas sentidas palabras de agradecimiento y una dedicatoria especial de la distinción.

"Quiero dar las gracias a mi comunidad latina, a mis fans de siempre, por hacerme sentir como si estuviera empezando mi carrera en este momento. Siento que estoy empezando, chicos. ¿No es increíble? Estoy eufórica. Es genial. Esto es para todos ustedes, de verdad. Han sido increíbles. Han sido los mejores compañeros. Muchísimas gracias. Gracias. Por animarme, por levantarme el ánimo, por inspirarme, por trabajar tan duro como yo o incluso más", prosiguió.

Rodeada de su equipo de trabajo, la barranquillera recibió la condecoración por parte de su mánager de giras Marty Hom, a quien también le agradeció al momento de recibirlo, así como a la compañía Billboard, que ya la ha celebrado en otras ocasiones y que agregó que 'La Loba' vendió en esas 64 fechas un total de 2.5 millones de entradas.

"Ustedes son increíbles. Me siento muy afortunada, muy, muy afortunada, muy afortunada de tenerlos. Lo estamos. Y gracias, Marty, por todos estos años. Y gracias, Billboard", pronunció.