Jueves, 01 de enero de 2026
Luis Díaz

Luis Díaz muestra una nueva faceta y se lanza como solista con la canción ‘La Promesa’ con la que busca inspirar a los jóvenes en Colombia

enero 1, 2026
Por: Diana Pérez
Luis Díaz | Foto: EFE
No es la primera vez que Luis Díaz muestra su faceta como cantante, ya que participó en el famoso tema del reguetonero Ryan Castro ‘El ritmo que nos une’.

Inesperado, así se podría describir el salto que ha dado el delantero y referente de la selección Colombia Luis Díaz del fútbol al mundo de la música.

Al cierre del año 2025, el extremo del Bayern Múnich anunció desde sus redes sociales que se lanzaba como cantante.

‘Lucho’ lanzó su sencillo debut titulado ‘La Promesa’, un tema al ritmo de la champeta que busca inspirar a los jóvenes del país.

La canción cuenta la historia de superación personal que tuvo el cafetero y que lo llevó a convertirse en uno de los más grandes referentes de la actualidad de su país.

Para este tema, Luis no estuvo solo y comparte este proyecto junto con dos grandes exponentes de la champeta: Juanda Iriarte y Nelsen.

El lanzamiento de la canción se dio justo cuando el guajiro disfruta de sus vacaciones de fin de año tras una excelente temporada con el Bayern Múnich.

La portada de la canción es del colombiano reflejando los momentos más destacados como sus inicios en el Junior de Barranquilla, su llegada al Porto, su temporada con el Liverpool y una celebración con el conjunto ‘Bávaro’.

En dicha canción, que se lanzó para la Copa América de 2025, también canta otro futbolista de la selección Colombia, Juan Fernando Quintero.

