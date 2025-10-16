NTN24
Jueves, 16 de octubre de 2025
Muerte

Luto en el rock: murió a los 74 años Ace Frehley, el legendario guitarrista del grupo Kiss

octubre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Ace Frehley o 'The Spaceman', guitarrista original de la banda Kiss / FOTO: EFE
Conocido mundialmente como ‘Spaceman’, permaneció hospitalizado tras sufrir una hemorragia cerebral.

Hay luto en el mundo del rock tras conocerse el fallecimiento de Ace Frehley o ‘Spaceman’ como era conocido el guitarrista original de la famosa agrupación Kiss. El músico de 74 años estuvo hospitalizado con soporte vital por una hemorragia cerebral.

La hemorragia se habría generado, según publicó TMZ, por una caída del guitarrista en su estudio hace un par de semanas, este grave cuadro médico le habría costado la vida, pues desde que estuvo hospitalizado no mostró mejoría y la familia tomó la decisión de desconectar el soporte vital.

"Estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la suerte de poder rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones e intenciones llenas de amor, cariño y paz mientras abandonaba este mundo", publicó su familia a través de un comunicado.

Paul Daniel Frehley fue uno de los miembros fundadores del grupo de rock ‘Kiss’ en 1973 junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss. Su estilo para tocar la guitarra lo convirtieron en un ícono del rock y recibió el apodo de Spaceman por parte de la banda.

En 1982 por diferencias creativas y problemas personales, Frehley dejó la banda, pero fue tal la huella que dejó que los fans nunca lo olvidaron. Tanto fue, que en 1996 volvió a unirse a KISS para una exitosa gira de reunión con la formación original y se mantuvo con ellos hasta 2002.

