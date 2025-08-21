NTN24
Jueves, 21 de agosto de 2025
Epa Colombia

Madre de ‘Epa Colombia’ rompe el silencio y envía contundente mensaje tras el traslado de su hija a la Guarnición Militar de Carabineros

agosto 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia - Foto: Noticias RCN
El traslado de la creadora de contenido se dio por temas de seguridad y salud, declaró al medio colombiano El Espectador.

La influencer colombiana Daneidy Barrera, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, fue trasladada en horas de la mañana de este miércoles de la cárcel el Buen Pastor a la Guarnición Militar de Carabineros en Bogotá.

Según ha afirmado su abogado, Francisco Bernate, el traslado de la creadora de contenido se dio por temas de seguridad y salud, declaró al medio colombiano El Espectador.

De acuerdo con el abogado defensor de la influencer, en la cárcel el Buen Pastor en donde estaba Barrera había situaciones “serias” de seguridad y salud, como la precariedad de la alimentación.

Algo que ella misma “se atrevió a denunciar en un video que circuló ampliamente, y eso generó para ella unas situaciones físicas y emocionales que hoy sustentan este traslado”.

Las denuncias de la ‘Epa’ hicieron que se documentara que su seguridad estaba en “riesgo” por lo que, el equipo defensor de la influencer, tuvo que hacer la solicitud al Ministerio de Justicia.

“Para este miércoles estaba programada la visita de la Comisión de Paz del Senado. Todo muy bien documentado y eso es lo que permitió que ella este ahora en la guarnición militar de Carabineros”, puntualizó el abogado defensor.

Tras su traslado, Martha Rojas, madre de Daneidy, quien ha sostenido en repetidas ocasiones que la condena de su hija carece de justicia, compartió un esperanzador mensaje.

“Gracias Dios por tus promesas cumplidas, no hay Dios tan poderoso como tú. Te amo, seguimos adelante familia. Con la bendición de Dios. Te amo mi reina. Siempre seré tu madre y tú mi reina”, indicó a través de sus redes sociales.

Dicha publicación no pasó desapercibida por los seguidores de la influencer, quienes exigen justicia.

“Suelten a esa mujer”, “Ella ha hecho de todo por enmendar ese error, pero se ensañaron con ella, deberían darle casa por cárcel, al menos para que pueda cuidar a su hija, que todavía es una bebé” y “Qué triste que gente que ha hecho cosas peores esté libre”, fueron algunos de los comentarios.

Es de señalar que Daneidy Barrera, conocida en redes sociales como ‘Epa Colombia’, se encuentra recluida en la cárcel ‘El Buen Pastor’ luego de que la Corte Suprema dejara en firme una condena en su contra por los diferentes daños y perjuicios que cometió contra el sistema de transporte TransMilenio, en Bogotá, en 2019.

La creadora de contenido fue sentenciada a cinco años y dos meses de prisión por los hechos relacionados con las protestas que tuvieron lugar el 21 de noviembre de 2019 durante el gobierno de Iván Duque y deberá pagarlo en prisión, pues la justicia descartó la posibilidad de la ‘casa por cárcel’.

Además de la condena, ella también deberá pagar una suma de 493 salarios mínimos legales mensuales vigentes a modo de multa.

La detención de la influencer se dio después de que se emitiera un fallo definitivo en el caso, el cual dejó sin efecto los intentos de apelación por parte de la defensa de Rojas presentados en 2021.

Desde sus redes sociales, la misma influencer confirmó, entre lágrimas, su detención. “Ay amiga, estoy muy triste, me vine a trabajar en la peluquería todo el día e iba saliendo ya para mi casa y me cogieron los del CTI, que yo tengo una orden de captura y me iban a coger y yo les dije que me esperara a que mi abogado estuviera”, dijo.

“Están afuera los del CTI porque salió el fallo de lo del TransMilenio. Ha sido muy difícil salir de ello, por eso a mí casi no me llaman de ningún lado, estoy muy mal”, añadió.

Rojas expresó entre lágrimas en sus historias de Instagram que siempre quiso “arreglar el TransMilenio, pagarlo, amiga, yo siempre mejorar, estos cinco años, crear empresa, lo único que he hecho es salir adelante, generar empleo”.

