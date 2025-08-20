NTN24
Miércoles, 20 de agosto de 2025
Miércoles, 20 de agosto de 2025
Epa Colombia

Defensa de 'Epa Colombia' llegó a un acuerdo con el Ministerio de Justicia para trasladar a la influencer a otra prisión en Bogotá para salvaguardar su seguridad

agosto 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia - Foto: Noticias RCN
Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia - Foto: Noticias RCN
El pasado 27 de enero, Barrera fue detenida por la Fiscalía General de la Nación por el caso en el daño a las instalaciones de TransMilenio de Bogotá en las protestas en 2019.

Este miércoles se informó que la influencer colombiana Daneidy Barrera, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, fue trasladada de la cárcel el Buen Pastor a la Guarnición Militar de Carabineros en Bogotá.

Según ha afirmado su abogado, Francisco Bernate, el traslado de la creadora de contenido se dio en horas de la mañana.

Bernate le contó al medio colombiano El Espectador que el traslado de la ‘Epa’ se dio por temas de seguridad y salud.

De acuerdo con el abogado defensor de la influencer en la cárcel el Buen Pastor en donde estaba Barrera había situaciones “serias” de seguridad y salud, como la precariedad de la alimentación.

o

Algo que ella misma “se atrevió a denunciar en un video que circuló ampliamente, y eso generó para ella unas situaciones físicas y emocionales que hoy sustentan este traslado”.

Las denuncias de la ‘Epa’ hicieron que se documentara que su seguridad estaba en “riesgo” por lo que, el equipo defensor de la influencer, tuvo que hacer la solicitud al Ministerio de Justicia.

“Para este miércoles estaba programada la visita de la Comisión de Paz del Senado. Todo muy bien documentado y eso es lo que permitió que ella este ahora en la guarnición militar de Carabineros”, puntualizó el abogado defensor.

El pasado 27 de enero, Barrera fue detenida por la Fiscalía General de la Nación por el caso en el daño a las instalaciones de TransMilenio de Bogotá en las protestas en 2019.

Rojas fue capturada por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía mientras estaba en uno de sus locales comerciales este lunes y está siendo trasladada al bunker de la Fiscalía.

‘Epa Colombia’ fue sentenciada a cinco años y dos meses de prisión por los hechos relacionados con las protestas que tuvieron lugar el 21 de noviembre de 2019 durante el gobierno de Iván Duque.

Tras su captura se conoció que debía de pagar su condena en la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor en Bogotá.

Temas relacionados:

Epa Colombia

Cárcel

Influencer

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La violación a las garantías fundamentales de Uribe son indiscutibles": Jaime Lombana, abogado del equipo de defensa del expresidente

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"A los familiares se les obliga a entrar encapuchados a esa cárcel": coordinador del Comité de DD.HH. de Vente Venezuela sobre graves condiciones a las que están expuestos los presos políticos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Secretario general de la OEA reacciona a despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe y América Latina

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan hasta dónde podría llegar el despliegue militar de Estados Unidos y si podría darse un desembarco en terreno en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Abogado constitucionalista afirmó que orden de libertad a favor de Uribe deja entrever que la jueza que lo condenó "no tiene gran conocimiento de la dogmática penal"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) - Foto: EFE
Albert Ramdin

Secretario general de la OEA reacciona a despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe y América Latina

Álvaro Uribe - Foto EFE
Álvaro Uribe

¿En qué consiste la libertad "inmediata" para Álvaro Uribe ordenada por el Tribunal Superior de Bogotá?

Laura Arenas, ciudadana colombiana
Deportaciones

El sueño americano de una madre hispana se truncó: un cáncer severo y el arresto de su esposo a manos de ICE la llevó a autodeportarse con su hijo

Kristi Noem anunció que el muro fronterizo con México será pintado de negro - Foto EFE
Inmigrantes en Estados Unidos

Por orden de Trump pintarán de negro el muro fronterizo con México: "Será tan caliente al tacto que los inmigrantes ilegales ni siquiera lo intentarán"

Los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson - AFP
Estados Unidos

Expertos analizan hasta dónde podría llegar el despliegue militar de Estados Unidos y si podría darse un desembarco en terreno en Venezuela

Más de Judicial

Ver más
Narcotráfico

Maduro es denunciado en México por presuntos nexos con cárteles y el partido Morena

Daniel Noboa | Foto: EFE
Reforma

¿Cómo se puede interpretar la reforma de reducción del tamaño del Estado implementada por Daniel Noboa?

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia / FOTO: EFE
Álvaro Uribe

Radican tutela contra condena al expresidente Álvaro Uribe pidiendo que se le otorgue la libertad condicional

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Crisis en Venezuela

El precio de la libertad, en Venezuela y Colombia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Messi | Foto: EFE
Messi

Lo encaró fuertemente y luego se disculpó: la reacción de Messi contra un jugador rival en el triunfo del Inter Miami que da de qué hablar

Corte en EE.UU. - Sean Combs, rapero estadounidense - Fotos: EFE
Diddy Combs

Equipo legal de 'Diddy' Combs dice que al rapero le dan "comida con gusanos" en la cárcel y que "sufre condiciones inhumanas"

Fernando Batista, entrenador de la selección venezolana - Foto: EFE
La Vinotinto

'Bocha' Batista respondió incómoda pregunta sobre su salario y ser supuestamente uno de los mejores pagos del continente al frente de La Vinotinto

Lluvias en Venezuela

Tres estados venezolanos en alerta roja y 4 mil personas afectadas por la crecida del Río Orinoco

Jhon Arias - Foto AFP
Jhon Arias

Jhon Arias eludió en un solo regate a dos rivales para anotar un gol al mejor estilo de Pelé en su debut con el Wolves

Lesión del árbitro estadounidense Lukasz Szpala - Fotos: X
Árbitros

Pocas veces visto: árbitro se lesionó en el arranque de un partido de la Leagues Cup y se activó el protocolo de la FIFA ante la situación

Salomon Rondon en el Real Oviedo / FOTO: EFE
Salomón Rondón

Ni Salomón Rondón pudo evitar la derrota del Real Oviedo en la liga española; el venezolano botó penalti

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano