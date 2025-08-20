Defensa de 'Epa Colombia' llegó a un acuerdo con el Ministerio de Justicia para trasladar a la influencer a otra prisión en Bogotá para salvaguardar su seguridad

Este miércoles se informó que la influencer colombiana Daneidy Barrera, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, fue trasladada de la cárcel el Buen Pastor a la Guarnición Militar de Carabineros en Bogotá.

Según ha afirmado su abogado, Francisco Bernate, el traslado de la creadora de contenido se dio en horas de la mañana.

Bernate le contó al medio colombiano El Espectador que el traslado de la ‘Epa’ se dio por temas de seguridad y salud.

De acuerdo con el abogado defensor de la influencer en la cárcel el Buen Pastor en donde estaba Barrera había situaciones “serias” de seguridad y salud, como la precariedad de la alimentación.

Algo que ella misma “se atrevió a denunciar en un video que circuló ampliamente, y eso generó para ella unas situaciones físicas y emocionales que hoy sustentan este traslado”.

Las denuncias de la ‘Epa’ hicieron que se documentara que su seguridad estaba en “riesgo” por lo que, el equipo defensor de la influencer, tuvo que hacer la solicitud al Ministerio de Justicia.

“Para este miércoles estaba programada la visita de la Comisión de Paz del Senado. Todo muy bien documentado y eso es lo que permitió que ella este ahora en la guarnición militar de Carabineros”, puntualizó el abogado defensor.

El pasado 27 de enero, Barrera fue detenida por la Fiscalía General de la Nación por el caso en el daño a las instalaciones de TransMilenio de Bogotá en las protestas en 2019.

‘Epa Colombia’ fue sentenciada a cinco años y dos meses de prisión por los hechos relacionados con las protestas que tuvieron lugar el 21 de noviembre de 2019 durante el gobierno de Iván Duque.

Tras su captura se conoció que debía de pagar su condena en la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor en Bogotá.