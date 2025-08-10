Maluma "regaña" a seguidora durante concierto en México: "Es un acto de irresponsabilidad"

El cantante colombiano Maluma protagonizó un curioso momento durante la noche de este sábado en medio de uno de sus conciertos en México.

A través de redes sociales se hizo viral un video del momento en el que el artista “regaño” a una de sus seguidoras que se encontraba entre el público con su pequeño hijo.

De acuerdo con el video, el artista se molestó con su fan al asegurar que “no era prudente que llevará a un bebé a un concierto de dicha magnitud”.

“¿Usted cree que es una buena idea traer a un bebe de un año a un concierto donde el sonido está durísimo?”, cuestionó el artista.

“Ese bebé no sabe que está haciendo aquí. La próxima vez protéjale los oídos. Eso es un acto de irresponsabilidad. Ese niño no quiere estar ahí, de verdad. Se lo digo con todo respeto y cariño porque yo también soy papá”, aseguró.

“Yo a parís nunca la hubiera traído de un año a un concierto. Así que para la próxima sea un poco más consiente”, agregó.

Es de señalar que durante el primer de tres conciertos que el artista lleva a cabo en en México, Maluma vivió un incómodo momento cuando uno de los asistentes le robó de manera inesperada su gorra desde el público.

De acuerdo con videos que circulan en las redes sociales, el artista paisa realizaba una caminata entre el público, al que saludaba mientras avanzaba acompañado del personal de seguridad y cámaras.

En un instante, una mano salió de entre la multitud y le quitó el elemento de su cabeza, lo que causó una expresión de sorpresa por parte del reguetonero, quien continuó sonriendo hacia enfrente.

Para sorpresa de muchos y del mismo cantante, otra mano salió de entre el público para entregarle otra gorra de color blanco, que no dudó en tomarla para continuar con su show ‘+ Pretty + Dirty World Tour’.

Según información del intérprete de "Hawái" en sus redes sociales, el pasado 6 de agosto inició el primero de tres shows que tiene previstos desarrollar en territorio mexicano.

Precisamente, en una de las publicaciones en Instagram se vio luciendo la gorra que fue arrebatada por uno de sus fanáticos. “No es solo un show, es dejar huella. + PRETTY + DIRTY 🖤 CDMX 06/08/25 - 1 DE 3!”, escribió.