"Primero la areta y ahora la gorra": volvieron a robar a Maluma en un concierto en México

El cantante colombiano Maluma vivió un curioso momento durante un concierto en México, cuando uno de los asistentes le robó de manera inesperada su gorra desde el público.

De acuerdo con videos que circulan en las redes sociales, el artista paisa realizaba una caminata entre el público, al que saludaba mientras avanzaba acompañado del personal de seguridad y cámaras.

En un instante, una mano salió de entre la multitud y le quitó el elemento de su cabeza, lo que causó una expresión de sorpresa por parte del reguetonero, quien continuó sonriendo hacia enfrente.

Para sorpresa de muchos y del mismo cantante, otra mano salió de entre el público para entregarle otra gorra de color blanco, que no dudó en tomarla para continuar con su show ‘+ Pretty + Dirty World Tour’.

Según información del intérprete de "Hawái" en sus redes sociales, el pasado 6 de agosto inició el primero de tres shows que tiene previstos desarrollar en territorio mexicano.

Precisamente, en una de las publicaciones en Instagram se vio luciendo la gorra que fue arrebatada por uno de sus fanáticos. “No es solo un show, es dejar huella. + PRETTY + DIRTY 🖤 CDMX 06/08/25 - 1 DE 3!”, escribió.

El reciente episodio en Ciudad de México recuerda uno similar que vivió el mismo Maluma hace varios años, exactamente en 2012, cuando fue víctima del hurto de un pendiente cuando participaba de un evento en Bogotá, la capital colombiana.

El hecho también quedó registrado en video y muestra un momento en el que, en medio de una multitud, se disponía a ofrecer una entrevista y de repente un mano del público le arrebató una de sus "aretas" en la oreja, lo que hizo que sobre saltara enojado por la acción.

La reacción de muchos de sus fanáticos ante el curioso momento vivido hace días en México se vio reflejada en comentarios en las redes sociales, donde algunos bromearon con el viejo capítulo en su país: "Primero la areta y ahora la gorra", comentó un internauta.