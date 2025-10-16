María Antonieta de las Nieves habló del futuro de su personaje ‘La Chilindrina’: “Ya se fue”

María Antonieta de la Nieves es una actriz mexicana recordada a nivel mundial como ‘La Chilindrina’, la icónica niña de la vecindad del programa ‘El Chavo del 8’, que con su humor lograron trascender de las pantallas a la historia.

Luego de finalizarse las grabaciones de ‘El Chavo’ y unos inconvenientes legales con Roberto Gómez Bolaños por la autoría del nombre, La Chilindrina giró por Latinoamérica y otras partes del mundo con un circo homónimo e hizo comerciales y demás pautas publicitarias con el personaje que le dio fama.

Sin embargo, la actriz de 75 años dio una entrevista a Matilde Obregón en YouTube en donde se refirió al futuro de este personaje luego de los percances de salud que sufrió en Perú y señaló que La Chilindrina “ya se fue”.

“Todavía hasta la fecha me acuerdo de mis presentaciones anteriores que llegaba cansada, pero aquí está La Chilindrina y sale cantando, bailando, una transformación total. Ya se fue en Perú. A lo mejor algún comercial o promocional, pero ya como estaba yo entregada al circo con dos o tres funciones diarias, ya no… Tengo 75 años y no he descansado un momento de mi vida”, aseveró la actriz mexicana.

La actriz también recordó a Gabriel Fernández, quien fuera su esposo por 48 años y quien falleció en 2019, comentando que desde su muerte le costaba subir al escenario: “Mi viejito, que se me fue hace seis años y todavía lo extraño, entonces desde que él se fue, estar en la pista me costaba trabajo. Entonces creo que ya estoy preparándome para hacer otras cosas”.

Sin embargo, reiteró que no es el fin de su carrera ni tampoco descarta una nueva aparición de La Chilindrina: “No digo que me voy a retirar de por vida, a lo mejor La Chilindrina en una entrevista la voy a sacar, pero de estar trabajando tanto, ya no”.

Sobre su estado de salud también habló y confesó: “Estaba tomando 19 pastillas al día, yo no sé de qué ni para qué. Me las recetó el doctor, porque ves a uno, a otro y uno te dice: necesitas tomar esto, el otro, no se ponen de acuerdo y eso fue lo que me perjudicó la salud”.