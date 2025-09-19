María Antonieta de las Nieves, 'La Chilindrina', reaparece sorpresivamente tras fuertes problemas de salud

María Antonieta de las Nieves, actriz mexicana recordada por haber interpretado a 'La Chilindrina’ en la serie ‘El Chavo del 8’, reaparece públicamente tras fuertes problemas de salud.

En un video compartido en redes sociales, la actriz envía un saludo especial al pueblo mexicano por el Grito de Independencia de México.

“Que no falten los antojitos, la música y la alegría porque somos un país lleno de tradiciones hermosas que hay que celebrar con orgullo y mucha, mucha diversión. Un abrazo enorme a todos mis amigos y seguidores, ¡disfruten esta noche mexicana con su familia!”, dijo.

Su aparición se da luego de que fuera hospitalizada en medio de una gira de trabajo en Perú.

“Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”, afirmó.

Aunque varias fuentes informaron que la actriz fue ingresada a un hospital por un aparente ataque de ansiedad, la misma María Antonieta de las Nieves rompió el silencio y publicó un video en sus redes sociales en el que aclaró cuál fue su verdadero diagnóstico.

Según dijo la celebridad mexicana de 78 años, el incidente ocurrió tras una gira en Perú en donde tuvo una fuerte deshidratación que le bajó sus niveles de sodio, lo que provocó su hospitalización.

“Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”, escribió en la descripción del video publicado en Instagram.

En el clip, la actriz aseguró que actualmente “la está pasando muy bien” y dejó claro que se encuentra bien de salud, entregando un parte de tranquilidad a sus seguidores que se mostraron preocupados tras conocerse su hospitalización de emergencia.

“Qué tal amigos, soy María Antonieta de las Nieves, aquí como siempre estoy haciendo mis dibujitos, haciendo las cosas que me gusta hacer. En fin, la estoy pasando muy bien. Ojalá que ustedes la pasen tan bien como la estoy pasando yo. Gracias. Los quiero muchísimo”, dijo.

De acuerdo con informes, María Antonieta de las Nieves y Edgar Vivar (El Señor Barrigas) estuvieron en Perú realizando una gira, en momentos en los que el actor que dio vida a Quico en el 'Chavo del Ocho', Carlos Villagrán, llegó al mismo país para presentar su circo.

La actriz es muy querida en Hispanoamérica gracias a su recordado papel de 'La Chilindrina' en la serie mexicana. Precisamente, en 2021 fue reconocida con un récord Guinness por la carrera profesional más larga interpretando al mismo personaje, en ese entonces, con un total de 48 años.

Cabe mencionar que los personajes del Chavo estuvieron nuevamente en el foco de atención tras ser estrenada la bioserie de Roberto Gómez Bolaños, titulada "Chespirito: sin querer queriendo", que dejó en evidencia algunas de las diferencias que existían o que aún existen entre algunos actores de la popular serie mexicana.