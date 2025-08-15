En su regreso a Latinoamérica, Shakira sorprendió al volver a interpretar un éxito que no cantaba desde hace 18 años

La colombiana Shakira retomó su exitosa gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ que ahora la traen de vuelta a Latinoamérica con 35 fechas en las que pasará por países como Ecuador, Paraguay y Uruguay, a donde no vino en el primer semestre, y repetirá destinos como Colombia, Perú o Argentina.

Luego de culminar su tour por Norteamérica, la barranquillera comenzó la segunda parte de su gira por Latinoamérica en México en el estadio Caliente de Tijuana, el pasado lunes 11 de agosto, donde sorprendió volviendo a interpretar uno de sus grandes éxitos que no estaba en el repertorio inicial.

VEA TAMBIÉN Quedó boquiabierta: la emotiva reacción de Shakira al cover que hizo Camila Cabello a uno de sus temas más famosos o

Se trató de ‘Día de Enero’, el tercer sencillo de su exitoso álbum ‘Fijación Oral VOL. 1’ del 2006 y que no lo interpretaba desde el 2007.

“La tenía preparada para hoy, es la primera vez que la voy a cantar en no sé cuánto tiempo, mucho tiempo, espero que me salga bien. Si se me olvida la letra o algo, me ayudan, es para esos amigos que están siempre, no importa qué pase, están ahí”, dijo Shakira previamente a su interpretación.

La felicidad de los asistentes fue total y al unísono cantaron con Shakira ‘Día de Enero’, canción que fue inspirada en la relación que la colombiana sostuvo con el argentino Antonio de la Rúa, con el que tuvo una relación amorosa durante 11 años.

Cabe recordar que De La Rúa fue visto recientemente en uno de los conciertos de ‘Shak’ y se especuló de un renacer del amor entre ambos que ninguno ha salido a desmentir o a corroborar.

VEA TAMBIÉN Cámara voladora capta el momento del 'Waka Waka' de Shakira en su regreso a Latinoamérica con bombas de colores o

La relación entre el argentino y la barranquillera llegó a su fin en 2010 con demandas de por medio, sin embargo, se habla de que retomaron una relación profesional y De la Rúa estaría haciendo labores de management.

Shakira seguirá en México hasta el 24 de septiembre, siendo la gira más extensa de la colombiana por este país y la que más boletas ha vendido, luego irá a República Dominicana y regresará a Colombia para hacer dos fechas en Cali y una en Bogotá.

Luego continuará con tres conciertos en Ecuador, de ahí seguirá a Perú, luego a Santiago de Chile, de ahí hará dos fechas en Paraguay y otras dos en Uruguay para finalizar en Argentina con dos shows en el estadio Vélez Sarsfield.