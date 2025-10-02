NTN24
Jueves, 02 de octubre de 2025
Miguel Bosé

Miguel Bosé tuvo que cancelar su concierto en Nueva York por falta de visa

octubre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Miguel Bosé, cantante español / FOTO : EFE
Miguel Bosé, cantante español / FOTO : EFE
Pese a que todos los permisos estaban en regla para la presentación del español, los tiempos de trámite del documento no se cumplieron.

El legendario cantante Miguel Bosé informó que el concierto que tenía programado para este 02 de octubre en Nueva York quedó cancelado, debido a que no quedo tramitada su visa de trabajo para poderse presentar en Estados Unidos.

"Escucharán muchas razones y leerán muchos boletines, pero la verdad es que las visas de trabajo de Estados Unidos no llegaron a tiempo a pesar de los meses de antelación con que fueron requeridas", informó el equipo de trabajo del español.

o

A través de un comunicado en redes sociales, Bosé explicó que ni él ni su equipo tienen que ver con la cancelación del evento y que hicieron todo el esfuerzo para recibir la documentación requerida, pero esta no llegó.

El músico igualmente se disculpó con los fans que asistirían al The Theatre at Madison Square Garden, donde se iba a llevar a cabo el concierto, y aseguró que están buscando fechas para reprogramar el show.

"Estamos buscando nueva fecha para retomarlo y en cuanto se sepa, será comunicada", señaló el escrito.


Se espera que este inconveniente quede resuelto pronto, pues ell ícono del pop español también hará paradas en Rosemont, Illinois; Irving y Houston, en Texas; y San Diego e Inglewood, California.

