NTN24
Jueves, 25 de septiembre de 2025
Jueves, 25 de septiembre de 2025
Don Omar

Adiós al rey: Don Omar anunció su retiro definitivo del reguetón tras 25 años de carrera

septiembre 25, 2025
Por: Diana Pérez
Don Omar | Foto: EFE
Don Omar | Foto: EFE
El artista hizo presencia en el género urbano en 1999, pero el ascenso de su carrera se dio hasta 2002 cuando hizo parte del álbum ‘MVP’ con su famoso tema ‘Dale Don Dale’.

William Omar Landrón Rivera, mejor conocido en la industria musical como Don Omar, es considerado uno de los artistas más grandes del género urbano.

Sin embargo, tras una larga trayectoria y de convertirse en una de las leyendas del reguetón el intérprete de éxitos como ‘Danza Kuduro’, ‘Pobre Diabla’, ‘Bandoleros’, ‘Ojitos chiquitos’ y ‘Salió el sol’ se despide de la manera definitiva de la escena musical.

En entrevista con el medio televisivo Telemundo, el artista de 47 años anunció su retiro de la música en 2026.

El intérprete de ‘Dale Don Dale’ afirmó que: “Daddy Yankee se retiró, Héctor El Father tiene su nueva vida. Yo creo que el tiempo va a seguir exigiéndonos a cada uno de nosotros mirar hacia el momento de pasar el batón”.

El ‘King of Kings’ detalló que su despedida de la música sería ideal con la preparación de “un nuevo disco inédito, lanzar ese nuevo disco en 2026 y hacer una última gira como Don Omar en Estados Unidos y alrededor del mundo”.

o

Y añadió que hay que “tener la oportunidad de aprovechar la vigencia, yo creo que es super importante. Y darme la oportunidad de trabajar con las nuevas generaciones, que es sumamente importante de nosotros colaborar y dejar huella”.

El artista hizo presencia en el género urbano en 1999, pero el ascenso de su carrera se dio hasta 2002 cuando hizo parte del álbum ‘MVP’ con su famoso tema ‘Dale Don Dale’.

Desde entonces su carrera no dejó de despegar al hacer varios temas musicales que lo coronaron como uno de los reyes del reguetón.

Sin embargo, su retiro de la música se da porque siente que está en una edad más madura de vida y por su estado de salud.

El año pasado Don Omar, desde sus redes sociales reveló que fue diagnosticado con cáncer sin dar detalles de que tipo de cáncer era.

El cantante puertorriqueño compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram para confirmar la noticia.

En la imagen aparece la mano del artista con un brazalete de la red médica Orlando Health, ubicada en Florida, Estados Unidos.

“Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto”, escribió el artista.

Temas relacionados:

Don Omar

Reguetón

Género urbano

Música

Artistas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Maduro tiene los días o las semanas contados; me hablan de entre cuatro y seis semanas para la operación final": Pacho Santos, exvicepresidente de Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El presidente tiene más casos abiertos en la fiscalía”: diputada que presidió la comisión para retirarle la inmunidad al mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Está entorpeciendo la justicia, ¿a qué le teme?”: Miguel Uribe Londoño acusa a Petro de retrasar la investigación por el asesinato de su hijo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué consecuencias tendría en la vida cotidiana de los venezolanos que Maduro imponga un 'Estado de conmoción'?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es muy importante que actúe ya": Luis Almagro hace urgente llamado a la CPI para que tome decisiones adicionales sobre el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Estoy siendo un instrumento para un propósito muy grande”: Tiktoker ecuatoriana que por casualidad grabó a un colombiano que es buscado por su familia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Mignon Houston, portavoz del Departamento de Estado
Departamento de Estado de Estados Unidos

"Una retórica fuerte complica los esfuerzos para estabilizar el hemisferio y proteger a los ciudadanos de los criminales": Departamento de Estado responde al presidente Petro tras discurso en la ONU

Luis Almagro, exsecretario general de la OEA - Foto: EFE
Luis Almagro

"Es muy importante que actúe ya": Luis Almagro hace urgente llamado a la CPI para que tome decisiones adicionales sobre el régimen de Maduro

Gobernador Caldera
Temblor

La noche más larga para los zulianos: Daños a viviendas, cedió la cúpula de icónica iglesia y se activó el alerta máxima en el "muro de contención"

Nicolas Sarkozy | Foto: AFP
Nicolás Sarkozy

"Dormiré en prisión con la cabeza alta": expresidente francés Sarkozy es condenado a cinco años de cárcel por financiación irregular de su campaña

Andrea Álvarez Marín, diputada del partido Liberación Nacional quien presidió la comisión del levantamiento de inmunidad judicial al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves
Costa Rica

“El presidente tiene más casos abiertos en la fiscalía”: diputada que presidió la comisión para retirarle la inmunidad al mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves

Más de Entretenimiento

Ver más
Cardi B, Camilla Cabello y Shakira en show de Fendi en 2023 - Foto AFP
Cardi B

Cardi B reveló que espera hijo de un reconocido futbolista tras su última ruptura amorosa en la que recibió el apoyo de Shakira

Shakira | Foto AFP News
Shakira

Los 10 mayores éxitos en inglés de Shakira en Spotify: cifras de reproducciones que rompen récords

El actor británico Orlando Bloom - Foto EFE
Katy Perry

El actor británico Orlando Bloom rompe el silencio tras la separación de Katy Perry

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional y especialista en Derecho Constitucional y Penal - Foto EFE
Honduras

"Le está causando un grave daño a la seguridad regional": diputado hondureño sobre iniciativa que busca declarar como organización terrorista al Cartel de los Soles

Terremoto en Afganistán - Foto AFP
Afganistán

Las devastadoras imágenes que deja fuerte terremoto en Afganistán: así quedó registrado en varias cámaras de seguridad

Venezuela ante Colombia por Eliminatorias - Foto: EFE
La Vinotinto

Revelan la confusión que hubo en Maturín durante el encuentro de La Vinotinto ante Colombia: la gente creyó que Brasil le había empatado a Bolivia

Fecha 11 Liga BetPlay 2025 II, (Jugadores Atlético Nacional) - Foto: AFP
Liga BetPlay Dimayor

La fecha 11 de la liga colombiana, determinante para las aspiraciones de varios equipos en la competencia

"Tercer estado" entre la vida y muerte | Foto Canva
Cuerpo de Investigaciones Científicas

Científicos identifican un posible “tercer estado” entre la vida y la muerte que pone en duda todo lo estudiado hasta ahora

Bolivia ante Brasil en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
Repechaje al Mundial

¿Esperanza para La Vinotinto? Brasil pedirá duras sanciones contra la selección de Bolivia por incidentes en el juego de Eliminatorias: "Tenemos todo grabado"

Luis Arce | Foto: AFP
Luis Arce

Presidente de Bolivia, Luis Arce, es denunciado por haber abandonado a una mujer embarazada

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda