Adiós al rey: Don Omar anunció su retiro definitivo del reguetón tras 25 años de carrera

William Omar Landrón Rivera, mejor conocido en la industria musical como Don Omar, es considerado uno de los artistas más grandes del género urbano.

Sin embargo, tras una larga trayectoria y de convertirse en una de las leyendas del reguetón el intérprete de éxitos como ‘Danza Kuduro’, ‘Pobre Diabla’, ‘Bandoleros’, ‘Ojitos chiquitos’ y ‘Salió el sol’ se despide de la manera definitiva de la escena musical.

En entrevista con el medio televisivo Telemundo, el artista de 47 años anunció su retiro de la música en 2026.

El intérprete de ‘Dale Don Dale’ afirmó que: “Daddy Yankee se retiró, Héctor El Father tiene su nueva vida. Yo creo que el tiempo va a seguir exigiéndonos a cada uno de nosotros mirar hacia el momento de pasar el batón”.

El ‘King of Kings’ detalló que su despedida de la música sería ideal con la preparación de “un nuevo disco inédito, lanzar ese nuevo disco en 2026 y hacer una última gira como Don Omar en Estados Unidos y alrededor del mundo”.

Y añadió que hay que “tener la oportunidad de aprovechar la vigencia, yo creo que es super importante. Y darme la oportunidad de trabajar con las nuevas generaciones, que es sumamente importante de nosotros colaborar y dejar huella”.

El artista hizo presencia en el género urbano en 1999, pero el ascenso de su carrera se dio hasta 2002 cuando hizo parte del álbum ‘MVP’ con su famoso tema ‘Dale Don Dale’.

Desde entonces su carrera no dejó de despegar al hacer varios temas musicales que lo coronaron como uno de los reyes del reguetón.

Sin embargo, su retiro de la música se da porque siente que está en una edad más madura de vida y por su estado de salud.

El año pasado Don Omar, desde sus redes sociales reveló que fue diagnosticado con cáncer sin dar detalles de que tipo de cáncer era.

El cantante puertorriqueño compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram para confirmar la noticia.

En la imagen aparece la mano del artista con un brazalete de la red médica Orlando Health, ubicada en Florida, Estados Unidos.

“Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto”, escribió el artista.