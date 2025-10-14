Modelo nacida en Tumaco brillará en el Victoria’s Secret Fashion Show: hora, fecha y dónde ver el desfile

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 promete marcar un antes y un después en la historia de la moda. Tras varios años de ausencia, el icónico desfile regresa con un formato renovado que busca celebrar la diversidad, la inclusión y el empoderamiento femenino, abriendo su pasarela a nuevas figuras del modelaje internacional.

VEA TAMBIÉN Fin de una era: MTV apaga sus canales de música tras más de 40 años marcando la cultura pop o

Entre las grandes sorpresas del evento está la participación de Valentina Castro, una modelo nacida en Tumaco, Nariño, quien confirmó a través de sus redes sociales que será una de las protagonistas del show.

Pero su historia va mucho más allá del glamour de la pasarela. Castro creció trenzando el cabello de las mujeres de su comunidad, una práctica que se convirtió en su primer contacto con la estética, la identidad afro y la belleza natural.

En 2022, su vida dio un giro inesperado cuando un cazatalentos la descubrió y le propuso viajar a República Dominicana para iniciar su formación profesional como modelo. Su disciplina y talento la llevaron a debutar en la Semana de la Moda de París, donde desfiló para Louis Vuitton en el prestigioso Museo de Orsay.

Desde entonces, Valentina ha participado en importantes eventos de moda en Corea del Sur e Italia, representando con orgullo a Colombia en las pasarelas internacionales. “Es una oportunidad muy grande”, escribió en sus redes tras confirmar su participación en el desfile de Victoria’s Secret.

Este año, la modelo colombiana compartirá pasarela con íconos como Adriana Lima, Gigi Hadid, Anok Yai, Joan Smalls, Alex Consani, Lily Aldridge, Yumi Nu y Angel Reese, estrella de la WNBA.

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 se realizará el 15 de octubre en el Brooklyn Navy Yard de Nueva York. Por primera vez, el espectáculo combinará plataformas tradicionales y digitales: podrá verse en Prime Video y Amazon Live desde las 7:00 p.m.

VEA TAMBIÉN Del pánico escénico al reinado: la historia desconocida de la modelo Laura Olascuaga o

Además, las redes sociales de Victoria’s Secret (YouTube, Instagram y TikTok) transmitirán la “Pink Carpet” desde las 6:30 p.m., con la conducción de Law Roach y Zanna Roberts Rassi, ofreciendo a los fans una mirada exclusiva del detrás de cámaras.