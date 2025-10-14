Fin de una era: MTV apaga sus canales de música tras más de 40 años marcando la cultura pop

Después de más de cuatro décadas marcando la historia de la cultura pop, MTV se despide oficialmente de sus canales musicales.

El grupo Paramount Skydance Global confirmó que MTV Music, MTV 80s, Club MTV y MTV Live dejarán de emitirse el 31 de diciembre de 2025, poniendo fin a una era que transformó la forma en que el mundo consumía música.

Aunque el canal principal de MTV continuará al aire, su enfoque cambiará radicalmente, pasará a estar dedicado exclusivamente al entretenimiento y los reality shows, con producciones como Geordie Shore o Naked Dating UK.

Con ello, la cadena abandona definitivamente su esencia original como pionera de la televisión musical.

Según reportes de El Universal, la decisión forma parte de una reestructuración estratégica de Paramount Skydance Media, tras su fusión, con el objetivo de reducir alrededor de 500 millones de dólares en costos operativos globales.

A esto se suma la caída de la rentabilidad del formato: los usuarios jóvenes hoy prefieren plataformas digitales como TikTok, YouTube o Spotify para descubrir y consumir música.

El legado de MTV

Desde su lanzamiento en 1981, MTV revolucionó el entretenimiento con un concepto innovador: “la televisión como laboratorio creativo”.

El canal fue la ventana al mundo para artistas que marcaron generaciones, como Madonna, Michael Jackson, Nirvana y Pearl Jam, y fue el epicentro de una nueva forma de experimentar la música visualmente.

Durante los años ochenta y noventa, programas como Yo! MTV Raps, House of Style o MTV Unplugged definieron la identidad juvenil de la época. En América Latina, el Unplugged de Charly García se mantiene como uno de los momentos más icónicos del canal.

Una marca que se reinventa tras años de crisis, reestructuraciones y pérdidas de audiencia, MTV busca reinventarse apostando por formatos digitales y nuevos contenidos, con el fin de mantenerse vigente en una industria dominada por el streaming y las redes sociales.