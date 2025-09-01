NTN24
Lunes, 01 de septiembre de 2025
Lunes, 01 de septiembre de 2025
Redes sociales

Mundial de Desayunos de Ibai Llanos determina por votación popular qué arepa es mejor entre la colombiana y venezolana

septiembre 1, 2025
Por: Nucho Martínez
Ibai Llanos, creador de contenido español / Arepa de Colombia y arepa de Venezuela / Banderas de Colombia y Venezuela: Fotos: X
Ibai Llanos, creador de contenido español / Arepa de Colombia y arepa de Venezuela / Banderas de Colombia y Venezuela: Fotos: X
Para muchos internautas no hubo "sorpresas" con el veredicto encontrado en el juego digital del streamer español.

De acuerdo con el ‘Mundial de Desayunos’ del creador de contenido español, Ibai Llanos, “quedó determinada” por votación popular qué arepa es mejor entre la colombiana y venezolana.

o

En el juego digital de Llanos, los dos países se encontraron en fase de cuartos de final. Allí, por el lado de Venezuela, apareció una “reina pepiada” y una empanada de carne mechada, acompañada por una malta (bebida típica sin alcohol). Mientras que, por parte de Colombia apareció una arepa de pan, y una arepa de maíz con queso.

Luego de anunciar el cruce, pocas horas después, el streamer mencionó: “Venezuela: 2.757.000 votos. Colombia: 1.764.000 votos... Victoria para Venezuela que avanza a semifinales”.

Las redes, posterior al resultado, como era de esperarse, reaccionaron. “No hubo sorpresas, era obvio que ganaría la venezolana”, dijo un internauta.

“Si comparas un alimento que tiene arroz, o huevo, con otro que es rellenado con otros ricos acompañantes, pues está claro quién es el ganador”, indicó otra navegadora de internet.

o

“Pasa que en Colombia el desayuno varía por cada región, mientras que en todo el territorio venezolano se desayuna, y en muchos casos, se cena arepa, por ello, es más fuerte el arraigo”, manifestó un usuario de la red social TikTok.

Haciendo a un lado el ‘Mundial de Desayunos’ de Llanos y el debate en diversas plataformas digitales, vale hacer énfasis en que la arepa es un alimento tradicional de origen indígena precolombino, particularmente popular en la región norte de Sudamérica, que incluye lo que hoy son Colombia y Venezuela.

Esta, se elabora con masa de maíz molido, siendo un plato muy común en la cocina de ambos países.

Aunque no se tiene certeza del lugar exacto de su procedencia, se dice que la arepa era consumida por diversas culturas indígenas en la región.

En la actualidad, la arepa es un símbolo gastronómico de Colombia y Venezuela, y su popularidad se ha extendido a otros países de América Latina, incluso fuera de la región.

Tanto venezolanos como colombianos se atribuyen constantemente su creación, no obstante, historiadores aseguran que este tradicional alimento se remonta a la época de la colonia, cuando Colombia y Venezuela no tenían las características geográficas, sociales ni culturales de la actualidad, por lo que se podría afirmar que la arepa se dio en conjunto entre ambos territorios.

o

Es de recordar que países como Colombia y Venezuela llegaron a ser una sola nación desde 1819 a 1831 (conocida como la Gran Colombia).

Tanto la arepa venezolana como la colombiana tienen un elemento en común: se hacen con maíz, pero la preparación y los otros acompañantes (queso, pollo, carnes, mantequilla, etc), varían.

Temas relacionados:

Redes sociales

arepa

Alimentos

Debate

Viral

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Sectores rechazan la polémica alianza entre el Gobierno Petro y el régimen de Maduro: "Nadie entiende que el presidente de Colombia esté apoyando a un narcotraficante como Maduro"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Combatir las drogas o derrocar a Maduro? Omar González analiza el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

'El muro invisible': un reportaje especial que revela la realidad que viven migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Primer informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum: ¿en qué se ha enfocado la gestión de la presidente mexicana?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Le está causando un grave daño a la seguridad regional": diputado hondureño sobre iniciativa que busca declarar como organización terrorista al Cartel de los Soles

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Cartel de los Soles: ¿qué implica la declaración de Argentina?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
El USS Sampson en Panamá (AFP)
Despliegue militar

Otro buque de guerra, un destructor, atracó en Panamá tras paso de lanzamisiles en medio de despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Buque de Estados Unidos (AFP)
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Congresista estadounidense Carlos Gimenez
La Noche

"Los días de Maduro están contados": congresista Carlos Gimenez asegura que el presidente Trump tiene todas las opciones abiertas frente a amenaza del régimen de Venezuela

Biagio Pilieri, exdiputado de Venezuela – Foto: EFE
Dictadura

Esposa del preso político venezolano Biagio Pilieri en NTN24: "Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento"

Adriana Cruz, deportista colombiana de jiu-jitsu - Foto captura: Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

Con varios reconocimientos a nivel internacional: ella es Adriana Cruz, una deportista que en el mundo del jiu-jitsu ha dejado el nombre Colombia en lo más alto

Más de Entretenimiento

Ver más
Colombia, Venezuela y Brasil brillan en el ranking de países con las mujeres más bellas del mundo | Foto Canva
Ranking

Insider Monkey reveló el ranking de los países con las mujeres más bellas del mundo: Colombia y Venezuela están separadas en la lista por 20 puestos

Shakira, cantante - Foto EFE
Shakira

Shakira estremeció al público e hizo llorar a más de uno con interpretación que hizo de ‘Sombras nada más’ para rendir homenaje a Javier Solís en México

Se ubica entre las 10 mejores ciudades a nivel global | Foto Canva
Colombia

Esta ciudad de Colombia cuenta con uno de los mejores sistemas de transporte del mundo, según Condé Nast Traveler

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Jonas Vingegaard, ciclista profesional (AFP)
Vuelta a España

"Asaltaron el camión y robaron varias bicicletas": reconocido equipo de ciclismo denuncia insólito caso en la Vuelta a España; la pérdida sería millonaria

Nicolás Maduro/ Gustavo Petro/ Donald Trump - Fotos EFE
Gustavo Petro

"El cartel de los soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen", Petro propone a EE. UU. y Venezuela destruir la Junta del Narcotráfico

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Régimen de Maduro

"Sus días están contados, la libertad de Venezuela se acerca y la justicia no tendrá piedad con este narcodictador": congresista republicana María Elvira Salazar

Fernando 'Bocha' Batista, entrenador argentino - Foto de referencia: EFE
Vinotinto

Jugador de la Selección de Venezuela se queda sin equipo previo a última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (AFP)
Juicio contra Álvaro Uribe

Álvaro Uribe renuncia a la prescripción de su proceso por manipulación de testigos: "A pesar de que la ley me otorga un camino corto, no puedo declinar el camino de la verdad"

Jugador de Millonarios y de Once Caldas - Fotos: AFP
Liga BetPlay Dimayor

¿Lograrán Millonarios y Once Caldas levantar cabeza en la competencia? Prográmese para disfrutar de la sexta fecha de Liga BetPlay Clausura 2025

La masa madre la puedes preparar o conseguirla en un supermercado | Foto Canva
Alimentación

Expertos revelan los tipos de pan que son amigables con la salud siempre que su consumo sea moderado

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano