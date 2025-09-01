Mundial de Desayunos de Ibai Llanos determina por votación popular qué arepa es mejor entre la colombiana y venezolana

De acuerdo con el ‘Mundial de Desayunos’ del creador de contenido español, Ibai Llanos, “quedó determinada” por votación popular qué arepa es mejor entre la colombiana y venezolana.

En el juego digital de Llanos, los dos países se encontraron en fase de cuartos de final. Allí, por el lado de Venezuela, apareció una “reina pepiada” y una empanada de carne mechada, acompañada por una malta (bebida típica sin alcohol). Mientras que, por parte de Colombia apareció una arepa de pan, y una arepa de maíz con queso.

Luego de anunciar el cruce, pocas horas después, el streamer mencionó: “Venezuela: 2.757.000 votos. Colombia: 1.764.000 votos... Victoria para Venezuela que avanza a semifinales”.

Las redes, posterior al resultado, como era de esperarse, reaccionaron. “No hubo sorpresas, era obvio que ganaría la venezolana”, dijo un internauta.

“Si comparas un alimento que tiene arroz, o huevo, con otro que es rellenado con otros ricos acompañantes, pues está claro quién es el ganador”, indicó otra navegadora de internet.

“Pasa que en Colombia el desayuno varía por cada región, mientras que en todo el territorio venezolano se desayuna, y en muchos casos, se cena arepa, por ello, es más fuerte el arraigo”, manifestó un usuario de la red social TikTok.

Haciendo a un lado el ‘Mundial de Desayunos’ de Llanos y el debate en diversas plataformas digitales, vale hacer énfasis en que la arepa es un alimento tradicional de origen indígena precolombino, particularmente popular en la región norte de Sudamérica, que incluye lo que hoy son Colombia y Venezuela.

Esta, se elabora con masa de maíz molido, siendo un plato muy común en la cocina de ambos países.

Aunque no se tiene certeza del lugar exacto de su procedencia, se dice que la arepa era consumida por diversas culturas indígenas en la región.

En la actualidad, la arepa es un símbolo gastronómico de Colombia y Venezuela, y su popularidad se ha extendido a otros países de América Latina, incluso fuera de la región.

Tanto venezolanos como colombianos se atribuyen constantemente su creación, no obstante, historiadores aseguran que este tradicional alimento se remonta a la época de la colonia, cuando Colombia y Venezuela no tenían las características geográficas, sociales ni culturales de la actualidad, por lo que se podría afirmar que la arepa se dio en conjunto entre ambos territorios.

Es de recordar que países como Colombia y Venezuela llegaron a ser una sola nación desde 1819 a 1831 (conocida como la Gran Colombia).

Tanto la arepa venezolana como la colombiana tienen un elemento en común: se hacen con maíz, pero la preparación y los otros acompañantes (queso, pollo, carnes, mantequilla, etc), varían.