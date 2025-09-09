Netflix lanza taller gratuito de guion en país de Latinoamérica para impulsar la industria audiovisual

Netflix, la plataforma de streaming más grande del mundo, continúa apostando por el desarrollo del talento creativo en América Latina. Esta vez, lo hace a través de una alianza con el Gobierno de México, bajo el proyecto “Alianza para el Desarrollo Audiovisual”.

Su objetivo es fortalecer los vínculos entre el sector público y privado para consolidar a la Ciudad de México como un nodo estratégico dentro de la industria audiovisual.

La iniciativa busca generar oportunidades de capacitación, empleo y desarrollo cultural. Como parte de este esfuerzo, se abrió la convocatoria al Primer Taller de Guionismo, dirigido a mayores de 18 años residentes en la Ciudad de México que tengan interés en la creación de narrativas audiovisuales para cine y televisión.

El registro estará abierto hasta el 27 de septiembre de 2025 a las 23:59 horas. Asimismo, quienes deseen postularse deberán presentar los siguientes documentos:

Una carta de exposición de motivos (máximo una cuartilla).

Comprobante de domicilio en la Ciudad de México, con antigüedad no mayor a tres meses.

Carta firmada donde se declare, bajo protesta, no tener relación profesional o familiar con las instituciones convocantes.

CURP y copia de identificación oficial vigente.

El programa forma parte del Fondo Netflix para la Equidad Creativa, anunciado en agosto de 2024, con el que la compañía destinará 22 millones de pesos para financiar proyectos de formación en México.

En este caso, el taller será impartido por la Asociación de Guionistas El Garfio A.C. y tendrá una duración de 60 horas, distribuidas en 15 sesiones de 4 horas en horario matutino.

Durante el curso, los participantes desarrollarán un guion de cortometraje, un argumento de largometraje o la biblia de una serie. Solo 60 personas serán seleccionadas, organizadas en equipos de tres.

La información completa y el formulario de inscripción están disponibles en la página oficial de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.