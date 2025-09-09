NTN24
Martes, 09 de septiembre de 2025
Martes, 09 de septiembre de 2025
Netflix

Netflix lanza taller gratuito de guion en país de Latinoamérica para impulsar la industria audiovisual

septiembre 9, 2025
Por: Laura Talero Rojas
La plataforma de streaming otorgará oportunidades para quienes desean desarrollarse en el mundo audiovisual | Foto Canva
La plataforma de streaming otorgará oportunidades para quienes desean desarrollarse en el mundo audiovisual | Foto Canva
La plataforma de streaming abrió la convocatoria para el Primer Taller de Guionismo, un programa formativo gratuito que busca capacitar a jóvenes y adultos en narrativas para cine y televisión.

Netflix, la plataforma de streaming más grande del mundo, continúa apostando por el desarrollo del talento creativo en América Latina. Esta vez, lo hace a través de una alianza con el Gobierno de México, bajo el proyecto “Alianza para el Desarrollo Audiovisual”.

o

Su objetivo es fortalecer los vínculos entre el sector público y privado para consolidar a la Ciudad de México como un nodo estratégico dentro de la industria audiovisual.

La iniciativa busca generar oportunidades de capacitación, empleo y desarrollo cultural. Como parte de este esfuerzo, se abrió la convocatoria al Primer Taller de Guionismo, dirigido a mayores de 18 años residentes en la Ciudad de México que tengan interés en la creación de narrativas audiovisuales para cine y televisión.

El registro estará abierto hasta el 27 de septiembre de 2025 a las 23:59 horas. Asimismo, quienes deseen postularse deberán presentar los siguientes documentos:

  • Una carta de exposición de motivos (máximo una cuartilla).
  • Comprobante de domicilio en la Ciudad de México, con antigüedad no mayor a tres meses.
  • Carta firmada donde se declare, bajo protesta, no tener relación profesional o familiar con las instituciones convocantes.
  • CURP y copia de identificación oficial vigente.

El programa forma parte del Fondo Netflix para la Equidad Creativa, anunciado en agosto de 2024, con el que la compañía destinará 22 millones de pesos para financiar proyectos de formación en México.

En este caso, el taller será impartido por la Asociación de Guionistas El Garfio A.C. y tendrá una duración de 60 horas, distribuidas en 15 sesiones de 4 horas en horario matutino.

o

Durante el curso, los participantes desarrollarán un guion de cortometraje, un argumento de largometraje o la biblia de una serie. Solo 60 personas serán seleccionadas, organizadas en equipos de tres.

La información completa y el formulario de inscripción están disponibles en la página oficial de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

Temas relacionados:

Netflix

Educación

Cine

Películas

México

Ciudad de México

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Las comunidades latinoamericanas aportan al crecimiento del país": Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, criticó posición de Trump frente a la migración

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Está mandando el mensaje de que van por ellos": Iván Simonovis sobre efecto en el régimen de Maduro del despliegue militar en el Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Venezolanos y haitianos con TPS podrán mantener sus beneficios hasta 2026: así será el trámite en Miami-Dade

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Se puede abrir un nuevo frente de enfrentamientos en Medio Oriente tras ataque israelí en Catar?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Corte Suprema de Estados Unidos reautoriza las polémicas redadas migratorias en Los Ángeles

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

"Estamos viviendo un conflicto absoluto con el único objetivo de desestabilizar a Maduro y alejarlo del poder": expertos analizan postura de EE. UU. frente al régimen venezolano

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Manifestaciones a favor de Jair Bolsonaro en Brasil / FOTO: EFE
Jair Bolsonaro

Miles de seguidores de Jair Bolsonaro salieron a las calles de Brasil para manifestarle su apoyo y exigir su amnistía

Foto de ataque israelí en Catar (AFP)
Israel - Hamás

¿Se puede abrir un nuevo frente de enfrentamientos en Medio Oriente tras ataque israelí en Catar?

Foto de la Guardia Nacional en California (AFP)
California

Corte Suprema de Estados Unidos reautoriza las polémicas redadas migratorias en Los Ángeles

Bombardeos de Israel en Catar contra objetivos de Hamás - Foto: AFP
Catar

Catar denuncia una "violación" a su soberanía tras bombardeo de Israel en su territorio contra objetivos de Hamás

Nicolás Maduro - AFP
Régimen de Maduro

Intentando bajar la tensión, Maduro decreta la Navidad desde el 1 de octubre

Más de Entretenimiento

Ver más
Lionel Messi junto a su familia | Foto AFP News
Lionel Messi

Ocho años después, la foto de matrimonio de Messi y Antonela gana premio internacional por Inspiration Photographers

Los estrenos más esperados de Agosto | Foto Canva
Estrenos Netflix

Las series y películas más esperadas que llegan a Netflix en agosto de 2025

Roxana Díaz, actriz venezolana - Foto: Instagram
Actriz

La actriz venezolana Roxana Díaz habló de la persona que filtró su video íntimo: "Fue una seguidilla de nunca acabar, no tuve ayuda profesional"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro/ Elon Musk/ Red social X - Fotos AFP de referencia
Gustavo Petro

Precandidato presidencial colombiano solicita a Elon Musk cerrarle la cuenta de X a Petro y el mandatario respondió

El humanoide mide aproximadamente 1,5 metros | Foto Canva
Robots

Investigadores desarrollan un robot con el que buscan explorar parte del 95% del océano a la que no ha llegado el ser humano

Panorámica de la Antártida (AFP)
Antártida

Turismo en la Antártida ya está generando contaminación en una cantidad diez veces mayor que hace 40 años, según estudio

Lionel Messi junto a su familia | Foto AFP News
Lionel Messi

Ocho años después, la foto de matrimonio de Messi y Antonela gana premio internacional por Inspiration Photographers

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Volodímir Zelenski

Volodímir Zelenski se reunirá con líderes europeos en París para hablar sobre garantías de seguridad a favor de Ucrania

Muriel Bowser/ Guardia Nacional en Washington - Fotos AFP
Washington

Alcaldesa demócrata de Washington reconoce que despliegue de la Guardia Nacional y agentes federales ordenado por Trump ha favorecido la seguridad en la ciudad

Gustavo Petro, presidente de Colobia, y Enrique Márquez, excandidato presidencial venezolano - Fotos: EFE
Presos políticos en Venezuela

Petro pidió la liberación de Enrique Márquez y los colombianos detenidos por el régimen venezolano: "Un pueblo dividido es fácil de invadir"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal