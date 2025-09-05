Autores de Venezuela y Colombia figuran entre los escritores en español más vendidos de la historia

El idioma español es la cuarta lengua más hablada en el mundo, con alrededor de 600 millones de hablantes, según datos de Aicad Business School. Además, ocupa el sexto lugar en producción editorial a nivel global, de acuerdo con el Centro Español.

VEA TAMBIÉN La canción venezolana que figura entre las mejores para escuchar en fecha especial según la revista Billboard o

Es precisamente en el ampliamente hablado español en el que se han escrito algunos de los libros más vendidos de la historia.

Y entre los libros en español más vendidos destacan varios autores latinoamericanos, incluidos uno colombiano y otro venezolano, cuyas obras han alcanzado cifras millonarias de ventas y traducciones a decenas de idiomas.

Estos son algunos de los más leídos:

1. Miguel de Cervantes – El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha (España)

Publicado en 1605, este clásico universal es considerado el libro más vendido en español de todos los tiempos, con más de 500 millones de copias distribuidas. Ha sido traducido a más de 140 lenguas, según National Geographic. Cervantes, además de novelista, fue dramaturgo, poeta y soldado.

2. Gabriel García Márquez – Cien años de soledad (Colombia)

Escrita entre 1965 y 1966 en Ciudad de México y publicada en 1967, esta novela del Nobel colombiano ha vendido más de 30 millones de ejemplares y ha sido traducida a más de 40 idiomas, según Gavilan College. Es una de las obras más influyentes del realismo mágico.

3. Tomás Eloy Martínez – Santa Evita (Argentina)

Publicada en 1995, esta novela mezcla hechos reales y ficción para narrar la historia del cadáver de Eva Perón. Con más de 10 millones de copias vendidas y traducciones a más de 30 idiomas, es la obra argentina más traducida de todos los tiempos.

4. Mario Vargas Llosa – La ciudad y los perros (Perú)

Fue la primera novela del Nobel peruano. Escrita en 1962 y publicada en 1963, recibió el Premio Biblioteca Breve y el Premio de la Crítica Española. Esta obra es considerada una de las fundadoras del “Boom latinoamericano” y un punto de inflexión en la narrativa moderna en español.

5. Rómulo Gallegos – Doña Bárbara (Venezuela)

Publicado el 15 de febrero de 1929, este clásico venezolano ha sido reeditado más de 40 veces y ha vendido más de 1 millón de ejemplares. Gallegos retrata la lucha entre la civilización y la barbarie, reflejando además la corrupción y brutalidad del régimen de Juan Vicente Gómez. Es una obra emblemática de la literatura venezolana.

Otros títulos destacados en español:

Isabel Allende (Chile) – La casa de los espíritus

– La casa de los espíritus Carlos Ruiz Zafón (España) – La sombra del viento

– La sombra del viento Federico García Lorca (España) – Romancero Gitano

– Romancero Gitano Gabriel García Márquez (Colombia) – El amor en los tiempos del cólera

– El amor en los tiempos del cólera Laura Esquivel (México) – Como agua para chocolate

VEA TAMBIÉN La reina Camila, esposa del rey Carlos III, revela que sufrió un intento de agresión sexual en su adolescencia o

Según el medio El Periódico, estos libros también figuran entre los más leídos, traducidos y vendidos del mundo hispanohablante.