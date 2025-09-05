Netflix transmitirá misiones de la NASA en vivo y sin costo extra: así podrá ver el espacio desde su pantalla

En una jugada que promete cambiar la forma en que se observa el espacio, la NASA ha anunciado una alianza sin precedentes con Netflix para transmitir en vivo el contenido de NASA+, su plataforma oficial.

Este acuerdo permitirá que millones de personas en todo el mundo puedan seguir misiones espaciales en tiempo real, directamente desde sus pantallas.

La NASA, reconocida globalmente por su liderazgo en innovación científica y exploración del universo, continúa acercando el espacio a la vida cotidiana. Gracias a esta colaboración, su programación estará disponible dentro de todas las membresías de Netflix, sin costo adicional.

Rebecca Sirmons, directora general de NASA+, lo expresó con entusiasmo durante una conferencia en la sede de la agencia en Washington: “Juntos nos comprometemos con una Era Dorada de Innovación y Exploración, inspirando a las nuevas generaciones desde la comodidad de su sofá, o en la palma de su mano desde su teléfono”.

Con más de 700 millones de usuarios alrededor del mundo, Netflix será el nuevo puente entre el espacio y el público global. La iniciativa busca conectar con nuevas audiencias a través de video, audio, redes sociales y transmisiones en vivo.

El contenido llegará a la plataforma a finales del verano, con transmisiones en alta definición de lanzamientos de cohetes, coberturas exclusivas de misiones en curso, y vistas en tiempo real de la Estación Espacial Internacional (ISS).

VEA TAMBIÉN Científicos captan por primera vez los hilos invisibles que conectan el universo o

Asimismo, NASA+ seguirá siendo completamente gratuito en su aplicación y página web oficial, donde ya se ofrece una biblioteca digital con contenido educativo y divulgativo sobre exploración lunar, astronomía, vida en la Tierra y más. También incluye materiales para niños y opciones en español.

Esta alianza no solo busca entretener, sino también educar, inspirar y conectar a las personas con el universo.