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Miércoles, 08 de abril de 2026
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Morat

Orgullo colombiano en el Festival Coachella 2026: Morat ya tiene fechas y horas de las que serán dos presentaciones históricas

abril 8, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Morat - Foto EFE
Morat - Foto EFE
La reconocida banda colombiana logró además un récord de 24 conciertos 'sold out' en países como Colombia, Chile, Argentina y España.

La banda colombiana de pop/rock Morat se prepara para su participación en el Festival Coachella 2026, uno de los escenarios musicales más influyentes a nivel mundial que se celebra anualmente en el Empire Polo Club en Indio, California, Estados Unidos.

Recientemente se conoció que el grupo hará parte del cartel oficial en los dos fines de semana del festival, con presentaciones los días 11 y 18 de abril en Indio, California.

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El primer espectáculo, el de este sábado 11 de abril, será a las 10:10 p.m. (hora local) y 12:10 a.m. (hora del Este, del domingo 12 de abril) en el escenario Gobi.

El Festival Coachella se considera un termómetro cultural de la música mundial. La curaduría mezcla superestrellas, artistas emergentes y propuestas de nicho que están generando conversación.

Morat se ha consolidado en los últimos años como una de las bandas más influyentes del género y ha logrado una presencia importante en varias plataformas internacionales.

En 2025, la banda obtuvo su primer Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Pop/Rock por su producción 'Ya Es Mañana', y en 2026 fue reconocida con el galardón 'Álbum del Año, Pop' en Premio Lo Nuestro.

Sould out con su gira musical

Al hito de la presentación de Morat en Coachella se suma el impacto de su gira 'Ya Es Mañana World Tour', con un histórico récord de 24 conciertos sold out en países como Colombia, Chile, Argentina y España.

Recientemente, la banda anunció nuevas fechas en México (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey), mientras se prepara para iniciar en agosto de este mismo año en su ciudad de origen, Bogotá, esta nueva etapa de conciertos con una residencia de 6 presentaciones agotadas en el Movistar Arena.

La participación de Morat en Coachella representa un logro en su trayectoria, así como un momento significativo para la música en español, que continúa ganando espacio en los escenarios más relevantes del mundo.

Durante su trayectoria, Morat ha logrado alcanzar 20 billones de streams, que la convirtieron en la primera banda de pop en español en Spotify Global.

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Con 2 Discos de Diamante y 55 Discos de Platino, Morat ha demostrado su éxito no solo en el escenario, sino también en el ámbito digital.

La agrupación ha colaborado con otros artistas de renombre como Juanes, Duki, Feid, Aitana, Sebastián Yatra y Camilo, entre otros.

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