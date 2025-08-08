NTN24
Viernes, 08 de agosto de 2025
Ponte al Día

Paso a paso para preparar un rico tofu marinado y asado saludable

agosto 8, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
El consumo de tofu de manera regular trae una cantidad de beneficios para tu cuerpo, como el aumento de la masa muscular y el fortalecimiento de los huesos.

En el programa “La sartén por el mango” de Nuestra Tele Internacional, la chef y coach de alimentación basada en plantas Piari Andolfatto nos enseña a preparar unos tofus marinados y asados al sartén. Un plato lleno de mucho sabor y rico en sabores.

Ingredientes para el tofu marinado y asado

  • De una a dos tazas de agua.
  • 30 mililitros de aceite de oliva.
  • 30 mililitros de salsa de soya.
  • Cucharadita de especias, según preferencias (curry, ajo, paprica, comino, pimienta, jengibre).
  • Sal al gusto.

Tip: La chef recomienda congelar el tofu por lo menos con una noche de anterioridad; esto permitirá que su textura se vuelva un poco más esponjosa, lo cual va a facilitar la absorción de sabores.

Paso a paso para preparar un rico tofu

En una olla ponemos el agua; recuerda que pueden ser dos o una taza, eso depende de la profundidad de tu sartén. Continuamos con el aceite de oliva, la salsa de soya y las especias de tu preferencia y sal al gusto.

Posteriormente, con una cuchara, revolvemos hasta que se integren de manera homogénea los ingredientes; seguido, integramos los trozos de tofu, ponemos en el fogón y ponemos a fuego medio alto hasta que hierva. Cuando esto pase, lo dejamos en fuego medio y dejamos cocinar; le damos la vuelta a nuestro tofu para que por las dos caras absorba el marinado; nuevamente dejamos cocinar hasta que nuestro tofu se vaya tostando.

Cuando nuestros tofus absorban toda la mezcla y se encuentren tostados por ambas caras, servimos nuestra preparación, la cual puedes acompañar con quinua y una ensalada mixta; puede ser una opción muy saludable.

¿Por qué incluir el tofu en el plan de alimentación semanal?

En “La sartén por el mango”, la chef y coach de alimentación basada en plantas Piari Andolfatto, en sus tips de nutrición, explica sobre la importancia del consumo de un alimento como el tofu.

o

Este alimento es uno de los productos vegetales más ricos y completos en proteína, todo esto debido a sus componentes: “calcio, hierro y grasas saludables”.

Los beneficios de consumir tofu

Incluirlo dentro de tu dieta o plan de alimentación te ayudará “en el aumento de la masa muscular, sentirte satisfecho por más tiempo, fortalecer los huesos”, manifestó la chef Piari Andolfatto, experta en alimentación basada en plantas.

Este alimento es importante acompañarlo con cereales integrales o vegetales, ya sean cocidos o crudos; así obtendrás un plato balanceado, rico y lleno de nutrientes que le aportarán de manera significativa a tu cuerpo y tu salud.

Recuerda que por el canal de YouTube de Nuestra Tele Internacional encuentras más recetas llenas de mucho sabor.

