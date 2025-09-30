"Por fin llegó": Hermanos Servando y Florentino divulgarán este viernes su Free Cover

"Prepárate para cantar, gritar y revivir los clásicos como nunca antes": así anunciaron Servando y Florentino Primera, uno de los dúos más favoritos de los venezolanos.

Los talentosos cantantes y compositores se han unido a "Free Cover", el proyecto musical y plataforma en línea fundada en 2017.

Ahora, un grupo de músicos y amigos crearán versiones en vivo de canciones clásicas de Los Primera, que marcaron para siempre una generación de hablahispana.

"Después de tanta espera, por fin llegó el momento que todos pedían...¡Una descarga de emociones, talento y pura energía venezolana!": dice el post que compartieron los hermanos y la cuenta oficial de Free Cover.

El estreno mundial en la plataforma Youtibe será este viernes 3 de octubre a las 6 de la tarde, hora Venezuela, en las cuentas oficiales de ambos grupos.

"Prepárate para cantar, gritar y revivir los clásicos como nunca antes. Activa la campanita, invita a tu gente y guarda la fecha. Esto va a estar increíble", se lee en la publicación.

Asimismo adelantan un fragmento en el que se puede escuchar el icónico grito: "aquí llegó; los hermanos Primera" y una parte de su gran éxito "una fan enamorada", que los catapultó para la historia.