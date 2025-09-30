NTN24
Martes, 30 de septiembre de 2025
Martes, 30 de septiembre de 2025
Servando y Florentino

"Por fin llegó": Hermanos Servando y Florentino divulgarán este viernes su Free Cover

septiembre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Servando y Florentino reconquistaron a sus fans enamoradas en polémico concierto virtual
Servando y Florentino durante el concierto 'En tu Cuarto' / Foto tomada re la revista OK
Ahora, un grupo de músicos y amigos crearán versiones en vivo de canciones clásicas de Los Primera, que marcaron para siempre una generación de hablahispana.

"Prepárate para cantar, gritar y revivir los clásicos como nunca antes": así anunciaron Servando y Florentino Primera, uno de los dúos más favoritos de los venezolanos.

o

 

Los talentosos cantantes y compositores se han unido a "Free Cover", el proyecto musical y plataforma en línea fundada en 2017.

 

Ahora, un grupo de músicos y amigos crearán versiones en vivo de canciones clásicas de Los Primera, que marcaron para siempre una generación de hablahispana.

 

"Después de tanta espera, por fin llegó el momento que todos pedían...¡Una descarga de emociones, talento y pura energía venezolana!": dice el post que compartieron los hermanos y la cuenta oficial de Free Cover.

o

 

El estreno mundial en la plataforma Youtibe será este viernes 3 de octubre a las 6 de la tarde, hora Venezuela, en las cuentas oficiales de ambos grupos.

 

"Prepárate para cantar, gritar y revivir los clásicos como nunca antes. Activa la campanita, invita a tu gente y guarda la fecha. Esto va a estar increíble", se lee en la publicación.

 

Asimismo adelantan un fragmento en el que se puede escuchar el icónico grito: "aquí llegó; los hermanos Primera" y una parte de su gran éxito "una fan enamorada", que los catapultó para la historia.

Temas relacionados:

Servando y Florentino

YouTube

Concierto

Música latina

Salsa

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Lo que ha hecho Petro es trapear con la dignidad de Colombia y con la dignidad del cargo”: reacciones al retiro de la visa de EE. UU. al presidente colombiano

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Aceptará Hamás el acuerdo propuesto por Trump para poner fin a la guerra en Gaza?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Posturas del presidente Petro aumentan la tensión y la incertidumbre en la relación entre Colombia y EE. UU.”: María Claudia Lacouture

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Más de Entretenimiento

Ver más
El elenco de 'Superman' en el estreno de la película en el Teatro Chino-Foto: AFP
Superman

Es oficial: anuncian la segunda parte de 'Superman' y ya tiene fecha mundial de estreno

Hollywood - Foto EFE/ Tilly Norwood - Foto IG: @TillyNorwood
Hollywood

Así se ve la actriz creada con inteligencia artificial que generó conmoción en Hollywood: "es un ataque al arte"

Karol G en la premiere de ‘Mañana fue muy bonito’-Foto: AFP
Karol G

Cantó ‘Vivo por ella’: así fue el emotivo concierto en el que Karol G brilló junto a estrellas como Andrea Bocelli

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
El elenco de 'Superman' en el estreno de la película en el Teatro Chino-Foto: AFP
Superman

Es oficial: anuncian la segunda parte de 'Superman' y ya tiene fecha mundial de estreno

Héctor Schamis - Foto AFP
Régimen venezolano

"Silenciar a la prensa es una manera de atacar a la democracia": Héctor Schamis

Carlo Ancelotti, técnico de Brasil / FOTO: EFE
Eliminatorias mundialistas

Atención, Venezuela: Brasil anuncia cambios en su nómina para enfrentar a Bolivia en la altura

Luis Suárez | Foto: AFP
Luis Suárez

Luis Suárez se disculpó por escupir a un miembro del Seattle Sounders durante la final de la Leagues Cup: “No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia”

Partido del fútbol colombiano - Foto de referencia: EFE
Fútbol colombiano

Indignación por agresión que sufrió árbitra por parte de un jugador en pleno partido del fútbol colombiano

Once Caldas por la clasificación a semis de la Sudamericana - Foto: EFE
Copa Sudamericana

Once Caldas, único equipo representante por Colombia en torneos internacionales, busca hacer historia, junto a Dayro Moreno, que podría romper un récord

Donald Trump/ Edificio CPI - Fotos EFE
Corte Penal Internacional

Estados Unidos está considerando sancionar a toda la Corte Penal Internacional, según Reuters

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda