Jueves, 14 de agosto de 2025
¿El fin de la legendaria banda Aerosmith? Integrante de la banda reveló que su mítico vocalista "no quiere salir de gira”

agosto 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Steven Tyler, vocalista de Aerosmith (EFE)
El líder de la banda de rock más importante de Estados Unidos sufrió un daño en las cuerdas vocales durante un recital.

En medio de los rumores y la esperanza de los fanáticos de la banda Aerosmith, una nueva declaración de uno de sus miembros cayó como un balde de agua fría entre sus fieles oyentes.

En las últimas horas se confirmó que la icónica dejará de realizar giras, principalmente, por decisión de su integrante más conocido: el vocalista Steven Tyler.

Tyler, líder de la banda y figura icónica en la historia del rock, es la principal razón de que la banda no esté presentándose en los escenarios, según Joe Perry, guitarrista y cofundador de Aerosmith.

Según Perry, la negativa del cantante se fundamenta principalmente en razones de salud, pues desde 2023 Tyler lucha contra una lesión de garganta que lo ha llevado a cancelar varios compromisos, entre ellos la gira mundial de 2024.

"Me duele decir que he recibido órdenes estrictas del médico de no cantar durante los próximos treinta días. Sufrí daños en las cuerdas vocales durante el show del sábado, lo que provocó una hemorragia posterior", indicó el artista en ese entonces.

Ahora, la garganta de Tyler ha llevado al grupo nacido en Boston, Estados Unidos, a dar un paso al costado.

Perry, en una entrevista con Wbur, despejó las dudas y confirmó que “Steven Tyler no quiere salir de tour”, además, dejó entrever que la banda respeta la decisión de su líder y valora su irremplazable voz.

Sin embargo, no todo está perdido para los fanáticos, pues el mismo Perry reveló que está en desarrollo un documental sobre la banda, con material nunca antes visto y que promete llenar el corazón de los seguidores.

Este anuncio llega apenas días después de otra mala noticia en el mundo del rock: el fallecimiento de la leyenda Ozzy Osbourne.

Según el certificado de defunción, recogido por The New York Times y The Sun, Ozzy murió debido a un “paro cardíaco fuera del hospital” y un “infarto agudo de miocardio”.

John Michael Osbourne, nacido en Birmingham, Inglaterra, el 3 de diciembre de 1948, recibió el apodo de “Ozzy” desde la escuela primaria y a través de los años lo inmortalizó en lo más alto de la música.

Cabe recordar que en 2020, Osbourne fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson, una condición que fue agravándose con el paso de los años y que le mermó su capacidad para caminar, según contó su esposa Sharon a inicios de 2025.

Similar al caso de Tyler, Ozzy tuvo que alejarse de los escenarios pero tuvo una gira de despedida en la que pudo actuar una vez más frente a su fiel público.

