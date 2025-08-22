NTN24
Viernes, 22 de agosto de 2025
Shakira

“Rabiosa me puso a mí”: excoreógrafa de Shakira reveló el motivo por el que dejó de darle clases de baile a la colombiana

agosto 22, 2025
Por: Diana Pérez
Shakira en uno de sus conciertos del 'Las Mujeres Ya No Lloran Tour' | Foto: EFE
‘Rabiosa’ fue lanzada en 2010 y pertenece álbum Sale el Sol’, el noveno trabajo discográfico que hizo la artista colombiana.

La cantante Shakira es conocida por su composición y sus inolvidables pasos de baile que desde los inicios de su carrera han cautivado a todos.

Sin embargo, la colombiana al inicio de su trayectoria necesitó de mucha ayuda para darle forma a algunas de sus coreografías más memorables.

No obstante, en las últimas horas surgió un relato de una excolaboradora de la cantante que supondría una página oscura en su formación artística.

Su excoreógrafa, la española Chiqui Martí, quien le dio clases de baile a la colombiana en sus inicios, aseguró que tuvo un desencuentro con ‘Shak’

Martí aseguró en una entrevista con el programa ‘Y ahora Sonsoles’ que su experiencia dándole clases a Shakira no fue la mejor.

La bailarina reveló que trabajó junto a la barranquillera cuando ella estaba por lanzar su video musical ‘Rabiosa’ en 2010.

“Ella quiso prepararse para el video de ‘Rabiosa’ y rabiosa me puso a mí el primer día de los cuatro que tenía que trabajar y dije: el primero y el último’. Al segundo tenía una asistente”, contó

‘La Chiqui’ señaló que su enojo se dio, supuestamente, porque la cantautora quería decirle cómo hacer su trabajo.

“Si tu vienes a que yo te enseñe lo que no sabes hacer tu y sé hacer yo no me pues estar diciendo: ‘a ver qué haces. Repítelo’”, afirmó.

La presentadora del programa le preguntó si Shakira era una mala alumna, a lo que contestó que sí y que además “llevaba medias y no se las quería quitar. Le digo: ‘Shaki con medias no podemos bailar nadie’. Yo llevo las piernas con aceite, pero yo no puedo bailar así”.

“Si es por celulitis, tranquila que tenemos todas. ¿Qué mujer no tiene celulitis?”, añadió.

La bailarina española afirmó que no le volvería a dar clases a la artista, pero que por ese trabajo “cobre por adelanto. No me dio pajarilla y además me rompió las escaleras”.

