NTN24
Viernes, 15 de agosto de 2025
Viernes, 15 de agosto de 2025
Miss Universo

Repentina muerte de ex Miss Universo conmocionó al mundo de la belleza: Laura Barjum reaccionó desde Colombia

agosto 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Kseniya Alexandrova - AFP
Kseniya Alexandrova - AFP
La noticia fue confirmada por la Organización Miss Universo a través de las redes sociales.

La muerte de Kseniya Alexandrova, quien representó a Rusia en Miss Universe 2017, conmocionó al mundo de la belleza y el espectáculo. La modelo falleció a la edad de 30 años luego de no superar las lesiones que sufrió durante un accidente de tránsito ocurrido en julio.

La noticia fue confirmada por la Organización Miss Universo a través de las redes sociales en donde aseguró que la gracia, belleza y espíritu de Kseniya “dejaron una huella inolvidable en la familia de Miss Universo y más allá”.

o

“La Organización Miss Universo expresa sus más profundas y más sinceras condolencias a la familia, amigos, y a todos cuya vida fue tocada por la luz de Miss Universo Rusia 2017, Kseniya Alexandrova. Su gracia, belleza y espíritu dejaron una huella inolvidable en la familia de Miss Universo y más allá. Que su memoria siga inspirando bondad, fuerza y amor en todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerla”, escribió Miss Universo en Instagram.

La repentina muerte de Kseniya conmocionó al entorno de las reinas y, desde Colombia, el mensaje de la primera finalista del certamen Miss Universo 2017, Laura Barjum, se pronunció sobre la triste noticia.

La reina de belleza colombiana aseguró a través de su cuenta de Instagram que tenía “el corazón roto” por la partida de la ex Miss Universo Rusia, con quien compartió en el pasado certamen.

o

“Después de intentar desmentir esta noticia, me fui directamente a este post que hice en Miss Universo y es así exactamente como la recuerdo. Recuerdo perfecto cuando en un salón lleno de gente me llamó por mi nombre y con una sonrisa enorme se lanzó a abrazarme como si me conociera de años y ahí simplemente se estaba presentando. Quienes se han sentado a hablar un rato conmigo sobre esta época de mi vida, han escuchado hablar sobre ella... no hablamos hace tiempo, casi que desde entonces y eso me rompe el corazón. No entiendo nada, pero envío mis más grandes condolencias a su esposo, a su familia y amigos vuela alto, hermosa y hasta la próxima”, escribió.

¿Cómo ocurrió el accidente que conllevó a la muerte de Kseniya Alexandrova?

Según informes de la prensa rusa, el accidente ocurrió en una carretera de la región de Tver e involucró a un alce que salió de repente y chocó con el parabrisas del vehículo en el que viajaba Kseniya Alexandrova como pasajera.

Los informes de medio rusos señalan que el impacto le provocó una grave lesión cráneo encefálica a la exreina, por lo que fue trasladada a Moscú donde permaneció en UCI en un centro médico hasta que se conoció su muerte el 12 de agosto.

Temas relacionados:

Miss Universo

Muerte

Reinado de Belleza

Celebridades

Modelo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos llamados a unirnos para escoger un único candidato que represente a la oposición": la propuesta del precandidato David Luna de cara a las elecciones de 2026 en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La expectativa es que con esta medida terminen sacando a Maduro del poder": director del diario digital La Gran Aldea sobre despliegue militar de EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Estamos en presencia de algo mínimo para el tamaño de la corrupción en Venezuela bajo el chavismo": Roberto Deniz, periodista de investigación, sobre incautaciones a Maduro por USD 700 millones

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

El magnicidio de Miguel Uribe y su efecto en una generación con esperanza y que no cede ante la violencia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (EFE)
Marco Rubio

Marco Rubio confirmó a NTN24 que EE. UU. desplegó fuerzas aéreas y navales en el sur del Mar Caribe para enfrentar a carteles de la droga, entre ellos el Cartel de los Soles

David Luna, precandidato presidencial - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"Estamos llamados a unirnos para escoger un único candidato que represente a la oposición": la propuesta del precandidato David Luna de cara a las elecciones de 2026 en Colombia

Nicolás Maduro - EFE
Incautación

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Honras fúnebres de Miguel Uribe/ Fachada Fiscalía General de la Nación - Fotos EFE
Miguel Uribe Turbay

Piden declarar magnicidio de Miguel Uribe crimen de lesa humanidad: "esta acción que se cometió de manera atroz no puede quedar catalogada como un delito común"

La portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, Natalia Molano. (EFE)
Departamento de Estado de Estados Unidos

"Esa retórica es preocupante": portavoz del Departamento de Estado frente a insinuación del presidente Petro sobre no dejar entrar a Colombia al subsecretario Christopher Landau

Más de Entretenimiento

Ver más
Shakira (AFP)
Shakira

¿Regresó a Colombia?: Shakira habría sido captada en reconocido centro comercial de su ciudad natal

Patricia Schwarzgruber

De cuento de hadas a espectáculo en redes: Los quince de la hija de Patricia Schwarzgruber y Jonathan Montenegro sigue dando de qué hablar

Shakira - Foto EFE
Shakira

Shakira sin querer deja ver momento en el que asistente parece en exceso comprometida y trabajar en computador en carro en movimiento

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Sobrevivientes de los ataques nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki | Foto: AFP
Hiroshima

"El mundo está volviendo a lo que hoy se llamaría un chantaje nuclear": experto sobre las consecuencias que le dejó al mundo la bomba atómica en Hiroshima

Shakira (AFP)
Shakira

¿Regresó a Colombia?: Shakira habría sido captada en reconocido centro comercial de su ciudad natal

Foto de referencia de migrantes (EFE)
Estados Unidos

"Esta administración no respeta los hogares de alabanza": pastora a cargo de iglesia en Estados Unidos a la que llegan niños no acompañados en busca de refugio

Patricia Schwarzgruber

De cuento de hadas a espectáculo en redes: Los quince de la hija de Patricia Schwarzgruber y Jonathan Montenegro sigue dando de qué hablar

Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

“Bienvenido, parcero”: al son del reggaetón y con sombrero vueltiao, Luis Díaz fue presentando como nuevo jugador del Bayern Múnich

Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, expresidentes de Colombia - Foto EFE
Miguel Uribe Turbay

Uribe cuestiona a Juan Manuel Santos por su asistencia al homenaje póstumo de Miguel Uribe Turbay: "No llore por Miguel que usted tiene bastante culpa"

Francesco Totti, exjugador italiano / FOTO: EFE
Francesco Totti

Hijo del legendario Francesco Totti se retiró del fútbol con tan solo 19 años porque no aguantó la presión

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano