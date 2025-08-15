Repentina muerte de ex Miss Universo conmocionó al mundo de la belleza: Laura Barjum reaccionó desde Colombia

La muerte de Kseniya Alexandrova, quien representó a Rusia en Miss Universe 2017, conmocionó al mundo de la belleza y el espectáculo. La modelo falleció a la edad de 30 años luego de no superar las lesiones que sufrió durante un accidente de tránsito ocurrido en julio.

La noticia fue confirmada por la Organización Miss Universo a través de las redes sociales en donde aseguró que la gracia, belleza y espíritu de Kseniya “dejaron una huella inolvidable en la familia de Miss Universo y más allá”.

“La Organización Miss Universo expresa sus más profundas y más sinceras condolencias a la familia, amigos, y a todos cuya vida fue tocada por la luz de Miss Universo Rusia 2017, Kseniya Alexandrova. Su gracia, belleza y espíritu dejaron una huella inolvidable en la familia de Miss Universo y más allá. Que su memoria siga inspirando bondad, fuerza y amor en todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerla”, escribió Miss Universo en Instagram.

La repentina muerte de Kseniya conmocionó al entorno de las reinas y, desde Colombia, el mensaje de la primera finalista del certamen Miss Universo 2017, Laura Barjum, se pronunció sobre la triste noticia.

La reina de belleza colombiana aseguró a través de su cuenta de Instagram que tenía “el corazón roto” por la partida de la ex Miss Universo Rusia, con quien compartió en el pasado certamen.

“Después de intentar desmentir esta noticia, me fui directamente a este post que hice en Miss Universo y es así exactamente como la recuerdo. Recuerdo perfecto cuando en un salón lleno de gente me llamó por mi nombre y con una sonrisa enorme se lanzó a abrazarme como si me conociera de años y ahí simplemente se estaba presentando. Quienes se han sentado a hablar un rato conmigo sobre esta época de mi vida, han escuchado hablar sobre ella... no hablamos hace tiempo, casi que desde entonces y eso me rompe el corazón. No entiendo nada, pero envío mis más grandes condolencias a su esposo, a su familia y amigos vuela alto, hermosa y hasta la próxima”, escribió.

¿Cómo ocurrió el accidente que conllevó a la muerte de Kseniya Alexandrova?

Según informes de la prensa rusa, el accidente ocurrió en una carretera de la región de Tver e involucró a un alce que salió de repente y chocó con el parabrisas del vehículo en el que viajaba Kseniya Alexandrova como pasajera.

Los informes de medio rusos señalan que el impacto le provocó una grave lesión cráneo encefálica a la exreina, por lo que fue trasladada a Moscú donde permaneció en UCI en un centro médico hasta que se conoció su muerte el 12 de agosto.