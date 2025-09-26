Revelan los detalles del accidente que sufrió Tom Holland durante el rodaje de la cuarta entrega de ‘Spider-Man

La próxima entrega de la famosa franquicia Spider-Man de Marvel ya se está rodando, sin embargo, las grabaciones se detuvieron por un imprevisto.

El actor británico Tom Holland, protagonista de la cinta, sufrió un accidente durante el rodaje por lo que las grabaciones tuvieron que ser pausadas.

Las grabaciones fueron suspendidas durante dos semanas para que Holland, que se encuentra actualmente en reposo, se termine de recuperar correctamente.

Sin embargo, se desconocía cómo fue que el actor terminó golpeándose la cabeza durante la preparación de una escena.

Fue uno de los allegados del artista quien desveló lo que pasó en el set de grabación de la cinta del ‘Hombre Araña’.

La fuente le comentó al medio británico Daily Mail que el accidente no “fue tan grave” y que como se tenía previsto el accidente se trató de un golpe en la cabeza.

El allegado reveló que: “el accidente no fue tan grave como la gente cree. Se le rompió un cable en una anilla y se golpeó la cabeza”.

Además, confirmó que: “Se suponía que el rodaje comenzaría de nuevo en Londres el jueves, pero por ahora se le ha dicho al equipo de producción que se retire durante dos semanas”.

La fuente también le dijo al medio que el actor está llevando con calma su recuperación ya que tenía una sospecha de “conmoción cerebral y nadie quiere que se apresure a regresar al set”.

Por su parte, un portavoz del Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra señaló que los llamaron a las 10:30 am (hora local) para atender “a un paciente que había sufrido una lesión en Leavesden Studios en Watford”.

“Se envió una ambulancia al lugar y el paciente fue trasladado al hospital para recibir atención adicional”, añadió el portavoz.

La cuarta entrega de la franquicia de Spider-Man está planeada para estrenarse el 31 de julio de 2026, una cinta en la que se habría invertido alrededor 200 millones de dólares.

‘Spider-Man: Brand New Day’ también contará con la participación de Jon Bernthal, Zendaya, Sadie Sink, Mark Ruffalo, Liza Colón-Zayas, Michael Mando, y Jacob Batalon.

Hace un mes el actor británico compartió en sus redes sociales unas imágenes en las que dejó ver el que sería el nuevo traje del ‘Hombre Araña’ en unas escenas de la nueva cinta.

Holland, subido sobre lo que parece ser un tanque de guerra que seguramente saldrá en alguna escena del esperado filme, está aparentemente teniendo una conversación con el equipo de producción posiblemente preparando la próxima secuencia de la jornada de rodaje.

Además del ajustado traje de 'spidey', a quien se le ve en medio de una calle en una metrópoli, se puede apreciar también una grúa de fondo, lo que indicaría que se trata de una toma algo retadora por la aparición de masivos elementos dentro de la escenografía.

"Spider-Man Brand New Day 1", escribió Holland junto a las fotos subidas a su cuenta oficial de Instagram, haciendo alusión a que las imágenes son del primer día de rodaje de la película.

La publicación del actor, de 29 años, se dio un día después de que la distribuidora Sony Pictures Releasing revelara un teaser que encendió las expectativas de la comunidad en el que se le ve a Holland dentro de una bodega con poca luz y con el traje, pero sin máscara, preguntando en dirección a la cámara si todo está listo, con lo que se dio a entender que todo comenzó para el equipo dentro de los sets de grabación.