Jueves, 25 de septiembre de 2025
Chyno y Nacho

Así suena la parte dos de la canción ‘Niña Bonita’, el éxito mundial de Chyno y Nacho

septiembre 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Chyno y Nacho, artistas venezolanos - Foto de EFE
Chyno y Nacho, artistas venezolanos - Foto de EFE
La canción que fue número 1 en las listas latinas de Billboard en 2009, tuvo una segunda parte con la que el dúo quiere volver a la cima.

El dúo musical venezolano Chyno y Nacho sorprendió a sus seguidores al anunciar que estaba de vuelta en 2024 tras siete años de ausencia- su separación fue en 2017 -y los problemas de salud por los que ha pasado Chyno.

“Señoras y señores, comenzó el proceso de grabadera. Tenemos que decirle empezó la grabadera”, dijo Nacho en aquella oportunidad en su cuenta de Instagram y, por su parte, Chyno Miranda compartió una foto junto a su compañero con el mensaje “ETERNOS” seguido de emojis de música.

o

Desde esta oportunidad han hecho diferentes presentaciones y han sacado música y hasta un álbum llamado ‘Chino & Nacho is back’ y si bien no han tenido el súper éxito que tuvieron en el 2010, se mantienen activos.

Ahora, el dúo venezolano sorprendió a sus seguidores con una nueva canción que evoca la nostalgia, pues Chyno y Nacho estrenó ‘Niña Bonita 2’, la segunda parte de su súper éxito ‘Niña Bonita’.

En sus redes sociales ambos artistas venían haciendo la expectativa del lanzamiento de esta canción, en la que colabora el artista colombiano Fer Ariza, pero el 24 de septiembre del 2025 salió la canción completa.

o

Los comentarios no se han hecho esperar: “Hay diferencias, pero está buenísima”, “tú reconoces un hit cuando lo oyes”, “espere más de 15 años para escuchar la segunda parte valió la pena”, “la volvieron a romper”, entre otros.

‘Niña Bonita’ fue el primer súper éxito de este dúo venezolano, hizo parte de su álbum titulado iguala la canción- que incluyó otros éxitos como ‘Lo que no sabes tú’ y ‘Se apagó la llama’- y logró el Grammy Latino en 2010 a mejor canción urbana y en 2011 ganó un premio Lo Nuestro.

Recientemente, Nacho fue invitado al concierto de Danny Ocean en Bogotá (Colombia) e interpretó este éxito, con el que puso a cantar a todo el Movistar Arena.

Así suena 'Niña Bonita 2' de Chyno & Nacho:

