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Miércoles, 18 de marzo de 2026
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Robert Pattinson

Robert Pattinson reveló algunos detalles de lo que sería la secuela de la cinta 'Batman': "Está tomando grandes riesgos"

marzo 18, 2026
Por: Diana Pérez
Robert Pattinson | Foto: EFE
Robert Pattinson | Foto: EFE
Se tiene previsto que el rodaje de la secuela de la exitosa película de Batman empiece a finales de este año.

Han pasado cuatro años desde que el mundo conoció una nueva versión de uno de los superhéroes más famosos de DC Cómics, Batman, dirigida por el cineasta Matt Reeves.

En 2022, para sorpresa de muchos, el actor Robert Pattinson se metió en la piel del famoso superhéroe de la ciudad Gótica para contar su historia desde otra visión.

Sin embargo, ya han pasado cuatro años desde su estreno y aunque las esperanzas parecían perdidas, parece que la tan esperada secuela será una realidad, que estaría alejada de todo lo que conocemos.

El reconocido murciélago está listo para volver y esta vez tendrá mucha más acción y será más arriesgada, según reveló el actor Robert Pattinson.

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En una entrevista con el medio Deadline, durante su promoción de la película 'El Drama' junto a Zendaya, Pattinson señaló que "el guion es extraordinario".

La estrella de Hollywood también puntualizó en la entrevista que la secuela va a ser "una película muy, muy especial, y muy diferente. Va a ser interesante verla salir. Está tomando grandes riesgos".

Se tiene previsto que el rodaje de la secuela de la exitosa película de Batman empiece a finales de este año.

Mientras vuelve a ponerse el traje del Caballero de la Noche, Robert Pattinson se encuentra con otros proyectos en la mira como La Odisea de Christopher Nola; Dune: Parte tres de Denis Villeneuve; y El Drama junto a Zendaya que pronto llegará a los cines.

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