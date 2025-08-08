NTN24
Viernes, 08 de agosto de 2025
La decisión que tomaría Luisa Fernanda W ante un caso de infidelidad - Foto: AFP
Influencer

“Yo no me quedo ni por el carajo donde se pierda el respeto”: la decisión que tomaría Luisa Fernanda W ante un caso de infidelidad

agosto 8, 2025
Por: Natalya Baquero González
La influenciadora colombiana, quien desde hace seis años lleva una relación con el cantante Pipe Bueno, se refirió a la manera en que ella reaccionaría ante una infidelidad.

Luisa Fernanda W, la influencer y empresaria, quien comparte su vida y sus proyectos desde hace muchos junto al artista caleño Pipe Bueno, con el cual conformo un hogar y tienen dos hijos. Se han convertido en una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento.

Recientemente, la creadora, quien hace uso de sus redes sociales para compartir contenido sobre estilo de vida, viajes, proyectos y vida familiar, se refirió a un tema del que muy pocos se atreven a hablar, la infidelidad. Todo esto, luego de que sus seguidores le preguntaran cuál sería su reacción frente a una situación de este tipo.

Ante esto, Luisa expresó que lo primero que haría ante un caso de estos dentro de su relación sería hablar con su pareja para entender el contexto de los hechos. “Ese sería el primer paso para entenderlo todo”, afirmó la empresaria nacida en Medellín.

Asimismo, la creadora de contenido manifestó qué acciones tomaría en el caso de una “traición real”; esto quiere decir que las cosas fueron mucho más allá de una conversación y existieron encuentros. Lo que ella haría es “tomar distancia”, todo esto basado en “el amor, la conciencia y la claridad”.

Para ella, cuando se da una infidelidad más allá de mensajes, se convierte en una situación inaceptable: “Eso sería un quiebre profundo, y yo no me quedo ni por el carajo donde se pierde el respeto”.

Aunque Luisa Fernanda es consciente de que nadie está excepto de equivocarse, tiene claro que cada acción tiene una reacción y que ante un acto de infidelidad es mejor tomar acciones basadas en el amor propio, el cual en muchas ocasiones dejamos de lado, al punto que aceptamos acciones o situaciones inconcebibles, negándonos a aceptar la realidad.

“Amar no significa aguantarlo todo. Perdonar no es quedarte a cualquier costo con alguien y tener amor propio no es solo cuidarte la piel, es saber decir: Hasta aquí llegué”, manifestó la actual pareja del cantante, Pipe Bueno.

¿Cómo manejar un acto de infidelidad cuando hay hijos de por medio?

Es una situación en la que hay hijos. Luisa Fernanda expresó que en este caso es esencial tomar decisiones con cabeza fría y mucha más “conciencia”. “Se trata todo para entender qué pasó, escuchar, poner límites, pero también saber que, si alguien no cuida tu hogar, tú sí tienes que hacerlo. Y eso a veces significa soltar, por mucho que duela”.

Ante un tema como la infidelidad, Luisa resalta que cada persona es libre de tomar su decisión, ya sea perdonar y quedarse o irse, y ninguna de las dos está mal, siempre y cuando tomes acciones basadas en el amor, el perdón y la propia autonomía.

“Si decides irte, confía en ti. Pero si decides quedarte, hazlo desde la conciencia y es importante que perdones de corazón para poder avanzar. Trabaja en ti, recupérate, reconecta contigo, hazlo por ti, no por el otro. Y nunca desde el rencor”, puntualizó Luisa Fernanda W.

